Pinto da Costa ataca o videoárbitro Artur Soares Dias

Sporting's president Bruno Carvalho (R), Portuguese League president Pedro Proenca (C) and FC Porto's president Jorge Nuno Pinto da Costa (L)prior their Portuguese League Cup semi-final soccer match, held Braga Municipal stadium, Braga, Portugal, 24th January 2018. JOSE COELHO/ LUSA

Pub

O presidente do FC Porto queixa-se do golo anulado pelo VAR

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, atacou o desempenho do videoárbitro Artur Soares Dias pelo golo anulado a Francisco Soares ainda na primeira parte do jogo com o Sporting.

"Tivemos um golo anulado pelo VAR, mas com o VAR já estamos habituados. É sintomático que ninguém protestou, ninguém encarou, toda a gente achou que era golo. Domingo passado o mesmo senhor que estava no VAR anulou um golo. Só espero que ele [Soares Dias] seja feliz se vier aqui a Braga fazer a final no sábado", atirou.

Questionado sobre se tem confiança nos árbitros, Pinto da Costa acabou por dar uma bicada ao... Sporting: "Não tenho de ter confiança ou deixar de ter. Tenho de verificar situações e ter a minha opinião. Não conheço a maior parte dos árbitros, tenho de admitir que todos querem fazer o melhor possível. Estou à vontade porque perdi: este árbitro fez uma grande arbitragem, é preciso que não sejam sempre os mesmos para não assistirmos a situações como as que assistimos no V. Setúbal-Sporting. Como um árbitro fez uma exibição como esta e pela primeira vez arbitrou um grande?".