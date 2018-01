Paulinho e Waris serão reforços para Conceição

Pub

Dragões ultimam pormenores para confirmarem as contratações do médio do Portimonense e do avançado que atua no Lorient

Sérgio Conceição pediu reforços para atacar o resto da temporada e Pinto da Costa acedeu: Paulinho, médio do Portimonense, e Waris, avançado do Lorient, têm tudo acertado com o FC Porto para reforçarem o clube até final da época, faltando acertar pormenores com os respetivos clubes.

Paulinho é um desejo dos azuis e brancos desde a temporada passada. Com 23 anos, o médio brasileiro era também alvo de cobiça de clubes da Alemanha, mas preferiu o desafio que o FC Porto lhe propôs. O jogador chega por empréstimo do Portimonense, com os dragões a ficarem com opção de compra na ordem dos oito milhões de euros, devendo Inácio, que já faz parte do plantel dos algarvios, por empréstimo dos azuis e brancos, ser cedido a título definitivo. Há ainda a hipótese de o brasileiro Galeno, da equipa B, rumar por empréstimo a Portimão até ao final da temporada.

Quanto a Majeed Waris, o ganês foi um pedido de Sérgio Conceição, que o conhece desde dos tempos em que orientou o Nantes. O avançado de 26 anos é visto como uma opção para dar descanso tanto a Marega como a Aboubakar e, como o esforço financeiro, não será elevado, sendo visto como uma grande oportunidade de mercado. Está ainda por definir se o jogador africano chegará por empréstimo ou a título definitivo. As últimas reuniões entre as partes apontavam para uma cedência com opção de compra no valor de seis milhões de euros.

Há, no entanto, outros clubes interessados em Waris, dispostos a conseguirem já a sua transferência definitiva. Do lado dos dragões, contudo, há a vontade do futebolista em jogar no FC Porto e os dragões acreditam que o atleta poderá chegar nos próximos dias

Nakajima é das últimas opções

O japonês Nakajima, também do Portimonense, tem sido apontado ao FC Porto, mas, conforme o DN apurou, o avançado não é considerado uma primeira opção. A SAD azul e branca está atenta à situação do nipónico mas só avançará para a contratação do futebolista de 23 anos como último recurso, até porque o FC Tóquio, que detém o passe do jogador, pede cerca de dez milhões pela sua transferência.

Conceição gostava de ver a equipa reforçada com mais algum jogador, mas, tirando Paulinho e Waris, dificilmente chegará outro futebolista ao Dragão, só caso surja um negócio de última hora e sem grandes encargos para a SAD. O treinador compreendeu esta decisão do clube, devido a questões financeiras, mas também pediu que nenhum dos jogadores do atual plantel saia neste defeso.

A SAD tem feito este esforço, apesar das propostas que têm chegado, nomeadamente para Aboubakar, a últimas das quais do Watford. Mas só se algum clube apresentar uma proposta perto dos valores das cláusulas de rescisão é que Pinto da Costa aceitará negociar.