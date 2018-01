Osório é dragão por empréstimo do Tondela até final da época

Pub

O FC Porto anunciou hoje a contratação do futebolista venezuelano Yordan Osório, por empréstimo do Tondela até ao final da época, com os 'dragões' a ficarem com uma cláusula de opção de compra no final da temporada.

Em declarações ao sítio oficial do clube, o defesa central de 23 anos diz estar preparado para o desafio de representar "a melhor equipa portuguesa da atualidade", querendo ajudar a ganhar títulos, nesta nova oportunidade que quer aproveitar.

"Só me resta aproveitar esta oportunidade da melhor maneira e mostrar por que estou aqui. Foi para isto que me preparei, para este tipo de desafios. Quero adaptar-me o mais rápido possível, começar a treinar e ganhar a confiança do treinador", afirmou o internacional venezuelano.

Segundo Osório, o seu propósito é ajudar uma equipa "que já tem muita qualidade e que trata bem a bola", característica que aprecia.

O novo camisola 24 dos 'dragões' chegou o ano passado a Tondela, na reabertura do mercado de inverno, e nessa metade da época fez 15 jogos, apontando três golos, com um conjunto de exibições que lhe valeram duas internacionalizações.

Na presente temporada, disputou 11 partidas, todas elas como titular.