Pub

Equipa de Sérgio Conceição deixou o Restelo com uma derrota por 2-0 e caiu para o segundo lugar, agora a um ponto do líder Benfica

O Belenenses venceu esta segunda-feira o FC Porto, por 2-0, permitindo que o Benfica permanecesse na liderança isolada no campeonato, com mais um ponto que os azuis e brancos.

Um golo de Nathan, na primeira parte, e outro do compatriota Maurides, já na etapa complementar, ditaram a derrota dos azuis e brancos, que agora estão na segunda posição com menos um ponto que o Benfica e com mais cinco que o Sporting, terceiro classificado.

Estatisticamente, os dragões dominaram o jogo. Mais posse de bola (63%), mais remates (26) e mais cantos (nove). Mas no único indicador importante, o do golo, o Belenenses foi melhor, revelando uma enorme eficácia.

Esta é a primeira vez desde o início da temporada que o Benfica fica isolado na liderança do campeonato ao final de uma jornada. O campeonato continua assim ao rubro, numa altura em que faltam seis jornadas para o fim.

Eis o que falta cumprir a Benfica e FC Porto até ao final da I Liga:

BENFICA

V. Setúbal (F)

FC Porto (C)

Estoril (F)

Tondela (C)

Sporting (F)

Moreirense (C)

FC PORTO

Desp. Aves (C)

Benfica (F)

V. Setúbal (C)

Marítimo (F)

Feirense (C)

V. Guimarães (C)

Eis os onzes iniciais.

Belenenses: André Moreira, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Sasso, Florent, Persson, Yebda, Bakic, Nathan, Licá e Fredy.

FC Porto: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Osorio, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Ricardo, Brahimi; Soares e Aboubakar