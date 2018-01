Oficial: Waris confirmado como reforço do dragão

Pub

Avançado ganês chega do Lorient, da segunda liga francesa

O FC Porto confirmou esta sexta-feira, antes do jogo com o Tondela, a contratação do avançado ganês Majeed Waris, de 26 anos.

Os portistas publicaram já fotos do atacante vestido com a camisola azul e branca, sem adiantar pormenores sobre o negócio que, como o DN revelou, se faz por empréstimo do Lorient até final da temporada, com opção de compra.

Waris já representou vários clubes europeus antes de chegar ao Dragão: os suecos do Hacken (2010-12), os russos do Spartak Moscovo (2012-13), os franceses do Valenciennes (2013-14), os turcos do Trabsonzpor (2014-15) e por fim o Lorient (2015-18).

O ganês é o primeiro reforço de inverno confirmado para a equipa de Sérgio Conceição e o primeiro reforço de campo da época - no verão passado o FC Porto tinha apenas contratado o guarda-redes Vaná.