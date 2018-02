Vila Nova de Gaia, 010/02/2018 - Conferencia de imprensa de Sérgio Conceição esta manhã no auditório do Centro de Treinos Porto/Gaia do Olival, de antevisão do jogo frente ao Chaves. Sérgio Conceição (Fábio Poço / Global Imagens)

Treinador do FC Porto fechou as portas a saídas de jogadores e confirmou quatro baixas para o jogo deste domingo em Chaves: Aboubakar, Marcano, Danilo e André André

Sérgio Conceição fechou este sábado a porta à saída de jogadores do plantel até ao final da época, numa altura em que é falada a possibilidade de André André rumar à MLS, a liga norte-americana de futebol.

"Fechou o mercado de janeiro e algumas pessoas viram-se para os Estados Unidos ou a Rússia. Está definido que até junho ninguém sai. O único que pode sair é o treinador se não tiver resultados. Agora, dos jogadores, acredito que não sai ninguém", atirou na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste domingo em Chaves.

Para a partida com os transmontanos, Sérgio Conceição confirmou quatro baixas: Danilo, Marcano, Aboubakar e André André: "Não posso contar com esses jogadores. Estas pequenas lesões melhoram muito de um dia para outro. Não posso ainda dizer se poderão jogar com o Liverpool As baixas que têm vindo no boletim clínico estão confirmadas para o jogo de amanhã. Estou aqui para arranjar soluções. Gostava de ter todos à disposição, claro que sim."

O treinador portista lembrou ainda que a luta pelo título vai ser até ao fim... e entre FC Porto, Sporting e Benfica. "Acredito que FC Porto esteja a lutar sempre pelos três pontos para, no final, ter mais um do que o segundo classificado. O que os outros fazem só é importante se não fizermos o nosso trabalho. São dois rivais fortes, mas estamos na frente e queremos manter o nosso lugar. Se houve alguém que meteu um ou outro rival fora da luta pelo título não fui eu