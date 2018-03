Pub

Treinador confirma que Soares não será opção para o jogo com o Sporting

A antevisão de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ao confronto desta sexta-feira com o Sporting baseou-se muito nas possíveis ausências de jogadores dos dragões e leões. O técnico diz-se preparado para tal, mas lança algumas criticas ao facto de se falar mais das possíveis baixas do adversário.

"Temos vários jogadores que vamos ver até à hora do jogo se podemos contar com eles, mas outros estão fora. Quando oiço falar da parte da outra equipa que um ou outro vai ficar fora, olho para a nossa e vejo tantas ausências em outros jogos. Os nossos laterais mais utilizados ficaram de fora, Aboubakar e outros em mais algumas partidas, amanhã o Tiquinho e não vejo esses problemas todos na imprensa. Se calhar é bom sinal pela resposta que os que entraram deram, que foi fantástica, mas não vejo ninguém a realçar as nossas ausências. Não vamos por aí, não serve de desculpa. Sempre disse que em termos qualitativos o meu plantel dava-me garantias", afirmou o treinador, que não se mostra preocupado em surpreender o adversário com algum elemento surpresa.

"Não gosto de surpreender, tento utilizar os melhores para cada jogo, com todas as situações que têm havido vou escolher o onze que acho que é o melhor e não para surpreender o adversário", confessou.

O treinador foi ainda confrontado com a possibilidade do FC Porto chegar a este jogo mais confiante que o adversário, desvalorizando essa perspetiva. "A confiança vem com os resultados e o Sporting tem tido resultados, a forma como os consegue. Há quem consiga marcar no primeiro minuto, ha quem marque no último, faz parte do futebol. O Sporting está na luta pelo título, tal como o Benfica, e a confiança tem a ver com isso. Esperamos um jogo diferente dos outros. Nós, FC Porto, temos uma palavra importante nessa mesma história com o que podemos e devemos fazer. Sempre focados no que é o nosso trabalho. Da nossa parte não há excesso de confiança. A confiança está nos resultados. As coisas têm-nos corrido bem. Depois das coisas não nos terem corrido bem na Liga dos Campeões, contra o Liverpool, demos boas respostas em três partidas difíceis, contra Rio Ave, Estoril e Portimonense", afirmou o treinador, considerando que mesmo em caso de derrota o Sporting não fica afastado do título.

"A partir do momento que entramos no último terço do campeonato sabemos que todos os pontos são importantes. É um jogo que pode valer mais que os três pontos, nomeadamente no confronto direto, sabemos da importância disso, mas depois deste jogo existem 27 pontos em disputa", referiu.