"Não podemos abanar e entrar em desilusão e frustração"

Sérgio Conceição garante que a equipa só pensa em ganhar ao Aves, depois do último percalço. E desmente que Danilo não estivesse a 100% quando o lançou em Belém

Sérgio Conceição garante que a equipa do FC Porto já ultrapassou a derrota em Belém e a perda da liderança na I Liga, estando em condições de dar uma boa resposta na receção desta tarde ao Desportivo das Aves. "Depois do jogo com o Belenenses, a preocupação foi detetar os erros que cometemos e trabalhá-los nesta semana. E recebi uma resposta positiva", começou por referir, na conferência de imprensa de antevisão da partida a contar para a 29.ª jornada.

O treinador do FC Porto deixou um rasgado elogio ao seu plantel. "Tenho um grupo adulto, de gente que sabe o que quer. Nesta caminhada vamos encontrando um ou outro percalço, mas isso é normal e o importante é chegar a 13 de maio à frente do campeonato, nem que seja por um ponto. Temos de estar conscientes de que somos uma equipa forte e com qualidade para ganhar este jogo", sublinhou, acrescentando: "Gostamos de olhar de cima para baixo na classificação, mas há momentos em que isso não é possível. Não podemos é abanar, desconcentrarmo-nos ou entrar em desilusão e frustração, que é normal depois do jogo, mas no dia seguinte temos de pensar em trabalhar e ganhar o próximo jogo. Foi precisamente isso que aconteceu", realçou.

Sérgio Conceição garante que a equipa está tranquila. "Não vi qualquer tipo de ansiedade nos jogadores. Conversámos olhos nos olhos e vi um grupo adulto e maduro, que sabe o que não esteve bem e que deseja dar uma boa resposta com o Aves, com o foco em ser campeão. E a provar a ligação entre os adeptos e a equipa é que já se venderam 42 mil bilhetes para o jogo. Apelo aos adeptos para que estejam presentes no maior número possível e que amanhã [hoje] sejamos só um a defrontar o Aves", pede.

Durante a conferência de imprensa, Sérgio Conceição foi questionado sobre a crise no Sporting e se na sua opinião este momento dos leões poderá ter influência no Sporting-Benfica da penúltima jornada do campeonato. "Estou preocupado é com o José Mota [treinador do Desportivo das Aves] e com o Derley, o Amilton, o Diego Galo, o Paulo Machado, o Braga... [jogadores do mesmo clube]. O nosso foco nesta semana foi esse e não estou preocupado com um jogo que vai ser daqui a algumas semanas", realçou o técnico portista.

Danilo estava recuperado

Sérgio Conceição revelou que a recuperação de Marega e Corona para o jogo de hoje "é muito dificíl e possivelmente não irão a jogo". De resto, os dois não trabalharam ontem com o grupo, tendo realizado treino condicionado e trabalho de ginásio. Ambos deverão juntar--se a Danilo no lote de ausentes. O internacional português não jogará mais nesta temporada, depois de ter sido operado a uma rutura parcial do tendão de Aquiles da perna esquerda.

Sérgio Conceição aproveitou para garantir que o médio luso estava completamente recuperado da lesão quando foi lançado no Restelo. "Ele estava a treinar integrado condicionado há 15 dias e até fez um jogo à porta fechada com a equipa B. Por isso estava em condições de jogar, ao contrário do que vi em 70 e tal páginas do Facebook. Aliás, a perder por 2-0 no Restelo, seria uma estupidez da minha parte se o lançasse sem estar em condições. Ficámos tocados com esta lesão, pois é um jogador muito importante para nós, pela qualidade e pela experiência. O grupo está muito unido e também será por ele que queremos dar uma resposta", sublinhou.

O técnico dos azuis e brancos pronunciou-se ainda sobre a falta de produtividades dos pontas-de-lança: Marega e Soares não marcam desde 25 de fevereiro, na goleada por 5-1 ao Portimonense, e Aboubakar não faturou nos últimos cinco jogos, ou seja, desde que regressou de lesão. "Não gosto de dissociar o trabalho dos avançados do resto da equipa e, tal como não é só por culpa dos avançados que não fazemos golos, também não é só devido aos defesas que sofremos. E lembro que com o Belenenses foi o jogo com mais diferença entre remates, pois eles tiveram apenas três e nós conseguimos 31", frisou.