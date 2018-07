"Não fazemos do Marítimo um bicho-papão"

As contas e milhões do 2.º lugar e o título à mercê do FC Porto

Falou de bichos-papões, de denúncias anónimas, da história Pedro e o Lobo e do "reforço" Barack Obama, sem tirar o foco da luta pelo primeiro lugar do campeonato. Para o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, só há um caminho: "Queremos ganhar e fazer os nove pontos que faltam", apontou (antes da derrota do Benfica com o Tondela lhe simplificar as contas). E nem o jejum de vitórias no recinto do Marítimo, que hoje visita (18.00), o assusta. "Nem as estatísticas nem a história jogam, somos nós a jogar", frisou ontem o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O FC Porto não bate o Marítimo, na Madeira, há seis anos. Desde 28 de abril de 2012 (0-2, com um bis de Hulk) somou três derrotas e outros tantos empates. No entanto, para o técnico portista, isso não vai pesar no subconsciente dos jogadores do emblema do dragão e a partida de hoje terá a "sua história e vida próprias". "Temos de estar preparados para um jogo de dificuldade máxima e para uma equipa que tem qualidade, mas não fazemos disso um bicho-papão", sublinhou Conceição, citado pela Agência Lusa.

O encontro com os madeirenses chega numa fase crucial da época, quando o clima de suspeição vai alastrando fora da quatro linhas. Sérgio Conceição não se absteve de comentar as denúncias anónimas quanto a uma pretensa tentativa do FC Porto de corromper Amir, guarda-redes do Marítimo. "Para alguns órgãos de comunicação social, [o assunto] pode ser algo apetecível. O único guarda-redes do Marítimo que temos é o José Sá [contratado em 2016 ao emblema verde-rubro], mas comprámos e está pago. Temos de nos focar no nosso trabalho", respondeu o técnico.

Pouco depois, o treinador do FC Porto foi questionado sobre a notícia do Expresso acerca das investigações judiciais aos jogos do Benfica e ao eventual envolvimento dos encarnados nas denúncias anónimas que têm surgido. "Estas situações são como a história Pedro e o Lobo. Já ninguém acredita. Mas não quero falar muito sobre isso. Depois posso dizer alguma coisa que dê grandes títulos, [quando] o que quero que saia na comunicação social é que o FC Porto se preocupa com o jogo com o Marítimo", disse.

Aboubakar convocado, Dalot fora

Ora, quanto à partida com a equipa madeirense, o FC Porto tem mais uma baixa confirmada (além de Danilo): Diogo Dalot, que se lesionou ontem no menisco externo do joelho direito, terá de ser operado nos próximos dias e vai falhar o resto da temporada. Ricardo e Marega "estão disponíveis", precisou Sérgio Conceição. Já Aboubakar, que "esteve mais condicionado esta semana", continua em dúvida, mas foi convocado e viajou com a equipa.

O encontro de hoje assume um carácter especial: uma vitória deixa o FC Porto lançado para o título. No entanto, o técnico rejeitou que esse seja o último grande obstáculo dos dragões. "Não podemos dizer que este jogo é mais decisivo, se depois perdermos os outros dois", apontou, ainda antes de saber que uma vitória hoje pode valer uma vantagem de cinco pontos sobre o 2.º lugar (a duas jornadas do final).

De resto, o técnico também não quis pôr o carro à frente dos bois, quando questionado sobre a valorização dos jogadores do FC Porto e eventuais transferências. "Tudo o que envolve a avaliação de jogadores, mercado, saídas e entradas, fica à porta do [centro de treinos do] Olival", reagiu, brincando depois com a vinda ao Porto do ex-presidente dos EUA Barack Obama, para participar numa conferência sobre ambiente. "Obama vem para o Porto, não é? Vai ficar fechado em julho. Vamos ter aí uma aquisição excecional", concluiu, sorridente.