Na varanda da festa a olhar para o título do próximo ano

O arranque da festa estava marcado para as 15.00, uma hora antes do último jogo (triunfo 1-0 em Guimarães), mas de manhã já circulavam muitos dragões eufóricos pela Avenida dos Aliados. Longa se tornou a espera: 19 anos depois de celebrar o penta na varanda da Câmara Municipal do Porto, os dragões regressaram ao palco "tradicional" dos festejos. E querem voltar já para o ano.

Já depois das 23.00, nos Paços do Concelho reabertos pelo autarca Rui Moreira, um emocionado Pinto da Costa recebeu a Medalha de Honra da Cidade de ouro, antes da explosão de alegria que foi a ida da equipa à varanda mostrar o troféu de campeão perante um imenso mar azul. "Encheu-me de emoção, saudade e alegria. Conseguimos transformar o mar azul pelas mãos de Sérgio Conceição num oceano azul", disse o presidente portista. Rui Moreira disse que o Porto é uma cidade de boas contas, e "boas contas é ser grato". "A cidade do Porto está a fazer justiça", concluiu, sobre a condecoração ao histórico líder do FC Porto.

Emocionados estavam também os adeptos, mas ambiciosos. "É importante manter a estrutura, tentar renovar com os jogadores em fim de contrato e é fundamental manter o treinador. A atitude e a garra incutidas por Sérgio Conceição são essenciais para revalidar o título e voltar aos Aliados no próximo ano", contou ao DN Samuel Moreira, que nasceu a 10 de maio de 1999, pouco antes daquela que tinha sido a última visita de um FC Porto campeão à varanda da câmara, até ontem.

Compenetrados em celebrar um título que escapava desde 2013, os adeptos exultaram com o "penta, xau" do rival Benfica. Na sala de festas do FC Porto falou-se muito na continuidade de Sérgio Conceição, elogiou-se Marega, Herrera ou Alex Telles, que muitos portistas elevaram a figuras da época do 28.º título.

E parecia consensual que acima de todos esteve e, esperam, estará Sérgio Conceição, que se revelou emocionado ("vocês sabem o que sinto por este clube"). Porque ganho este título, e com muita festa ainda por fazer, a próxima época já mexe com os corações azuis e brancos.

Antes do jogo, dois jovens a caminho da Avenida dos Aliados já discutiam o ataque ao próximo campeonato. "É preciso ter cuidado com as saídas", dizia um, enquanto o outro, menos alerta, respondia com confiança de que tudo se manterá mais ou menos igual em termos de trunfos. O primeiro vestiu a pele de analista. "Ai não podem sair? Olha o Marega, o Aboubakar, o Brahimi, o Danilo, o Ricardo Pereira, o Alex Telles..." O outro calou-se.

Quatro anos de seca de títulos não desfizeram uma cultura de vitória que em muito se deve ao presidente do FC Porto - desde que assumiu a presidência, em 1982, o FC Porto somou 21 dos 28 campeonatos e foi muito ovacionado pelos portistas e jogadores. "As figuras da época são o coletivo e o Sérgio Conceição, que com um plantel reduzido recriou o espírito FC Porto", disse ao DN Nuno Pinto, portuense e portista de 42 anos. "Espírito FC Porto?" "Jogar com garra e partir para cima dos adversários para ganhar", resumiu, piscando o olho à continuidade do sucesso desta época: "acredito que o Sérgio Conceição vai continuar"; logo, acredita que na próxima época a receita e o êxito são para repetir.

Na Baixa do Porto, entretanto, inflamavam-se as almas e as gargantas com os múltiplos cânticos de exultação do "Porto campeão". Mas também no Estádio do Dragão, onde uma mole humana foi esperar a equipa depois do triunfo em Guimarães. Porque os milhares de adeptos em festa na Avenida dos Aliados esperavam ansiosamente pelos artistas, que só chegariam de noite após uma viagem em êxtase no autocarro panorâmico ("Festa, festa, festa. Festa até julho", resumia Otávio). "Ganhar, ganhar, aqui só se pensa em ganhar. Pensar já no próximo campeonato e na Taça de Portugal", atirava Danilo. Casillas falou "da fome de vencer" e mostrou-se deslumbrado com a festa (mas não revelou se fica ou não - apesar de Herrera lhe gritar para ficar...).