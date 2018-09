Marcano agradece aos portistas pelos quatro anos

Marcano já está em Itália onde vai assinar contrato com a Roma, depois de ter deixado o FC Porto em final de contrato. No momento de iniciar uma nova aventura na sua carreira, o defesa espanhol aproveitou para deixar uma mensagem de agradecimento aos portistas.

Foram quatro anos de dragão ao peito, que culminaram com a conquista do título de campeão esta temporada. "A minha decisão de vir para o FC Porto foi a melhor decisão que poderia ter tomado naquele momento da minha carreira. Vivemos bons e maus momentos, mas sempre com o orgulho de saber que demos 100 por cento. Fecha-se um ciclo da minha vida com a convicção de que deixamos a equipa onde ela merece estar", afirmou na mensagem divulgada pelas redes sociais do FC Porto.

O espanhol fez questão de agradecer aos colegas: "Apenas nós sabemos o que nos custou sermos campeões, a união foi a nossa imagem de marca", acrescentou, deixando ainda o agradecimento ao staff, aos treinadores, aos portuenses e aos portistas, que o fizeram sentir "como se estivesse em casa".