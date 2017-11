Dragões respondem ao Benfica: "Manipular para eles é mais um dia no escritório"

Pub

Dragões voltam a atacar Benfica no seguimento da imagem de Danilo coloca no Twitter pelos encarnados

O Benfica negou esta segunda-feira que tenha manipulado qualquer imagem de um lance em que Danilo, jogador do FC Porto, caiu na área do Desportivo das Aves. Contudo, os azuis e brancos foram rápidos a responder ao rival, acusando-os de responsabilidade neste caso

"Agora que foram desmascarados tentam sacudir a água do capote. Não foi o Twitter do Benfica que difundiu as imagens manipuladas? Foi. Então de quem é a responsabilidade? Do Benfica. Nem homenzinhos são para assumirem o erro porque manipular para eles é mais um dia no escritório", escreveu no Twitter, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.