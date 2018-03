Pub

O treinador do FC Porto disse hoje que a sua equipa vai disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol sem receio de sofrer mais golos.

"Temos de ser iguais a nós próprios. Eu acredito que não existe essa diferença toda como pareceu no primeiro jogo. Acho que não existe esse desnível", afirmou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O técnico dos 'dragões' diz que a equipa é competitiva e que é importante ser "consistente" frente ao Liverpool, num jogo em que pretende que esta mantenha uma postura ofensiva, suportada por uma defesa sólida e concentrada.

"Não podemos entrar no jogo com receio de sofrer um golo, porque, senão, poderá ser pior a emenda do que o soneto", argumentou.

Conceição entende que "a equipa do Liverpool foi extremamente eficaz" e que os 'azuis e brancos' precisam de corrigir erros cometidos no primeiro jogo.

"Queremos amanhã [terça-feira] corrigir e, obviamente, fazer um jogo diferente", disse, embora reconheça que a desvantagem de cinco golos com que chega a Inglaterra torna a qualificação complicada.

Porém, refere que os jogadores vão jogar com motivação.

"Sabemos e somos realistas do resultado que houve no primeiro jogo, mas acho que não há motivação melhor do que: primeiro, ter este símbolo ao peito, envergar esta camisola e respeitar aquilo que é a história do FC Porto na Liga dos Campeões. Segundo, estamos numa montra fantástica. Terceiro, é o orgulho de cada jogador em dar uma imagem diferente daquela que demos na primeira mão", enumerou.

Analisando o desempenho da primeira mão, em 14 de fevereiro, disse que houve alguns elementos positivos, mas lamentou: "Houve erros que normalmente não cometemos e cometemos naquele jogo e, na Liga dos Campeões, os pequenos detalhes podem ser decisivos."

A ausência do maliano Marega implicará uma adaptação da estratégia defensiva, revelou, embora não tenha adiantado pormenores sobre os titulares que vai escolher.

Sem esconder que o objetivo principal desta época é ser campeão nacional, Sérgio Conceição quer mostrar em Liverpool o valor do FC Porto, que nesta competição eliminou o Mónaco, campeão francês, e o Leipzig, vice-campeão alemão.

"O FC Porto é uma equipa que pode ombrear com qualquer equipa da Europa", sublinhou.

O FC Porto seguiu hoje viagem para Liverpool com os futebolistas Luís Mata e Bruno Costa, da equipa B, entre os 20 convocados. Ficaram de fora, por lesão, Alex Telles, Danilo, Tiquinho Soares e Marega.

O FC Porto e o Liverpool defrontam-se a partir das 19:45 de terça-feira, no Estádio Anfield Road, em jogo que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.

Os 'dragões' foram derrotados na primeira mão por 5-0, com um 'hat-trick' de Sadio Mané (25, 53 e 85) e golos de Salah (29) e Roberto Firmino (69).