Pub

Mexicano elogia Sérgio Conceição, em entrevista ao site da UEFA: "Gosto da sua personalidade e do seu caráter. Era algo que estava na faltar no clube".

Hector Herrera mostra-se confiante nas possibilidades de o FC Porto ultrapassar o Liverpool e apurar-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. "Confiamos que podemos passar a eliminatória. Sabemos que vai ser muito difícil, mas estudando bem o rival podemos encontrar a melhor forma de abordar o jogo", apontou o mexicano, em entrevista ao site da UEFA, divulgada esta segunda-feira

A primeira mão do confronto com o Liverpool, para os oitavos-de-final da Champions, está agendada para quarta-feira, às 19:45, no Estádio do Dragão (Porto). E, para Herrera, essa é apenas mais um etapa no sonho de chegar bem longe na liga milionária. "Estamos a trabalhar e a lutar a 100% para conquistarmos os nossos objetivos, que são o campeonato e a Taça de Portugal. A Champions é muito difícil, mas queremos chegar o mais longe possível - que é a final. Temos que trabalhar, estar motivados, e sonhar que é possível concretizar esses objetivos", referiu.

Pelo meio, Herrera deixou elogios ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição. "O seu trabalho tem sido muito importante para o que estamos a fazer, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Os seus métodos de trabalho são simples, mas eficazes. Gosto muito da sua personalidade, do seu caráter. Isso é muito importante e era algo que estava a faltar no clube", destacou.