Conceição prepara receção ao Mónaco com todo o plantel à disposição

O FC Porto treinou esta segunda-feira sem qualquer jogador ausente por problemas físicos, com vista à receção ao Mónaco na quarta-feira, na última jornada do Grupo G da Liga dos Campeões

O único ausente dos trabalhos foi Diogo Dalot, que treinou com a equipa B, sendo que o boletim clínico está limpo para a partida decisiva de quarta-feira, pelas 19:45.

Para a receção aos monegascos, Sérgio Conceição só não poderá contar com Sérgio Oliveira, que está castigado.

Os dragões treinam na terça-feira pela última vez antes do jogo, pelas 11:00, no Olival, com 15 minutos abertos à comunicação social, antes de Sérgio Conceição e um jogador fazerem a antevisão do encontro, pelas 18.15, no Estádio do Dragão.

O FC Porto, segundo classificado com sete pontos, defronta o Mónaco, último classificado com dois e já arredado do apuramento, na quarta-feira, pelas 19.45, à mesma hora da receção do Leipzig, terceiro com os mesmos pontos da formação lusa, ao líder e já apurado Besiktas, que soma 11.