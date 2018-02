Marcano treinou com os colegas no Olival

O central espanhol está "totalmente apto e integrado no grupo", indicou hoje o FC Porto na sua página oficial, na véspera de defrontar o Liverpool, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Os 'dragões' assinalam a recuperação de Marcano e indicam que Danilo, em tratamento, e Aboubakar, com treino condicionado e trabalho de ginásio, continuam a recuperar das respetivas lesões.

O regresso de Marcano torna-se ainda mais importante tendo em conta que Sérgio Conceição não poderá contar com o central Felipe, que cumprirá castigo.

O FC Porto treinou hoje de manhã no centro de estágios do Olival, na preparação à receção ao Liverpool, e de tarde, a partir das 17:45, o treinador Sérgio Conceição dará no Estádio do Dragão a conferência de antevisão do jogo.

Na segunda-feira, o clube já tinha anunciado que também o médio André André estava recuperado e a treinar sem quaisquer limitações.

O confronto entre 'dragões' e 'reds', da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está agendado para quarta-feira às 19:45, e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.