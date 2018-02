Além do FC Porto, Orsato também já apitou o Benfica na Liga dos Campeões (numa vitória, por 2-3, em casa do Anderlecht)

Árbitro já apitou uma vez os dragões na Liga dos Campeões: foi numa vitória sobre o Dínamo de Zagreb, em 2012.

O árbitro italiano Daniele Orsato dirige na quarta-feira o jogo entre o FC Porto e o Liverpool (19:45), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O anúncio foi feito esta segunda-feir apela UEFA.

Será a segunda vez que o juiz transalpino, internacional desde 2010, estará num jogo dos dragões, depois de ter dirigido o jogo entre Dínamo Zagreb e o FC Porto (0-2), na fase de grupos da Champions de 2012/13. Então, em setembro de 2012, Lucho e Defour fizeram os golos da vitória portista.

No outro jogo de quarta-feira da Liga Campeões, que opõe o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, ao Paris Saint-Germain, no Estádio Santiago Bernabéu, estará o também árbitro italiano Gianluca Rocchi. Os oitaovos-de-final da liga milionária começam na terça-feira, com as partidas Juventus-Tottenham e Basileia-Manchester City.