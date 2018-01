Miguel Layún ruma ao Sevilha por empréstimo

Pub

O defesa mexicano não tem jogado com regularidade no FC Porto de Sérgio Conceição

Miguel Layún vai ser jogador do Sevilha por empréstimo do FC Porto até final da época, ficando o clube espanhol com opção de compra do passe do atleta.

O internacional mexicano tem sido pouco utilizado pelo treinador Sérgio Conceição ao longo desta época, tendo apenas realizado 13 jogos oficiais, pelo que procura jogar com mais regularidade para que possa entrar nas contas do selecionador do México para o Mundial da Rússia.

O DN confirmou que o jogador de 29 anos está em Sevilha nas próximas horas para realizar exames médicos, depois de o clube onde joga Daniel Carriço ter ganho a corrida ao rival Betis.

Ainda antes do fecho de mercado, ou seja, até quarta-feira poderá deixar o Dragão o avançado brasileiro Francisco Soares rumo à China, tendo os portistas já resgatado Gonçalo Paciência junto do V. Setúbal, para precaver essa possível saída.