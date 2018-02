Soccer Football - Champions League - Liverpool Press Conference - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - February 13, 2018 Liverpool manager Juergen Klopp during the press conference Action Images via Reuters/Matthew Childs

O treinador do Liverpool revelou ser admirador do futebol português

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, assumiu esta terça-feira, em conferência de imprensa que "ninguém quer defrontar o FC Porto, porque é uma grande equipa". Uma ideia que o alemão transmitiu quando questionado sobre se os adversários têm medo de defrontar a sua equipa.

"Não acredito que as equipas tenham medo de nos defrontar. Temos de ser extremamente fortes amanhã porque a equipa do FC Porto é muito experiente, joga bem, tem bons jogadores e uma boa estratégia. Queiramos vir aqui desde o sorteio, foi uma longa espera. Sonhamos com isto no verão e agora estamos aqui. Estamos preparados. Estas nas últimas 16 equipas significa que são 16 equipas muitos boas a enfrentarem-se", atirou.

Klopp mostrou-se ainda um grande admirador do futebol português. "Vejo muito futebol e sei muito sobre Portugal. Sei que é um país com muita paixão pelo futebol. Não é um país muito grande e tem tanto sucesso, bons treinadores que trabalham em todo o mundo, o mesmo com jogadores. Como campeonato é difícil competir com outros e ter os jogadores aqui, mas continua a ser muito boa. Vejo muitos jogos porque é interessante, tem muitos jovens talentos. Por isso vejo muitos jogos. Tento ver sempre FC Porto, Benfica e Sporting. Acima de tudo sou adepto de futebol e por isso tenho de gostar de Portugal."

Curiosa foi a resposta de Jürgen Kopp sobre se o Liverpool pode conquistar a Liga dos Campeões, à semelhança do que aconteceu em 2005. "Não acredito que tenham pensado nisso antes dos oitavos-de-final serem jogados. Vou perguntar ao Rafa Benitez [treinador dos Liverpool em 2005]. Não sei se podemos repetir, ainda falta muito. Se formos à final tentaremos ganhar, lógico. No entanto, odeio falar da eliminatória seguinte, quando me perguntem isso apetece-me logo abandonar a sala. Por respeito respondi, mas outra assim e vou embora."

O técnico do Liverpool não acredita que no jogo desta quarta-feira no Dragão possa já ficar decidida a eliminatória, pois "é só uma parte". "Respeito muito o FC Porto, têm uma boa mistura de futebol e luta, experiência, juventude e organização. Mas ainda não jogaram 20 vezes contra uma equipa como nós e nós não somos tão maus assim... Vamos tentar mostrar que somos melhores", sentenciou.