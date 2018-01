Jogo com o Estoril retomado a 21 de fevereiro

Pub

Data é avançada pela CMTV. A Liga, os dois clubes e demais entidades competentes reuniram-se na manhã desta terça-feira, no Estádio António Coimbra da Mota

A segunda parte do Estoril-FC Porto será jogada a 21 de fevereiro, uma quarta-feira, adianta a CMTV. A partida, interrompida ao intervalo quando os canarinhos vencia por 1-0, foi suspensa depois de terem sido detetadas fendas na bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota, na segunda-feira.

A decisão foi tomada pela Liga Portugal esta terça-feira de manhã, "com caráter de urgência", com responsáveis dos dois clubes e "demais entidades competentes", conforme adiantou em comunicado publicado na segunda-feira, pelo que o organismo e os dois emblemas deverão emitir comunicados a qualquer momento.

Assim sendo, não será cumprido o prazo de quatro semanas previsto nos regulamentos da Liga para o reinício da partida.

Recorde-se que, ainda antes da reunião, O FC Porto mostrou esta terça-feira no seu site oficial uma fotogaleria com imagens das várias fissuras na bancada norte do reduto da formação do emblema de Cascais.

