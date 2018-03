Pub

Portistas entraram em campo em segundo lugar à condição, devido ao triunfo do Benfica no terreno do Feirense, mas venceram na receção ao Boavista (2-0) na 27.ª jornada do campeonato

O FC Porto venceu este sábado o dérbi portuense, ao bater o Boavista no Estádio do Dragão por 2-0, em partida da 27.ª jornada da I Liga.

Os dragões entraram praticamente a ganhar, através de um golo de cabeça de Felipe, logo aos dois minutos, na resposta a um cruzamento de Sérgio Oliveira a partir do lado direito.

Os boavisteiros conseguiram dividir a posse de bola e criar algumas dificuldades aos azuis e brancos, mas Herrera ampliou a vantagem já na segunda parte (63') ao aproveitar um pontapé de baliza mal executado pelo guarda-redes Vagner.

Poucos minutos depois (71'), foi assinalada uma grande penalidade a favorecer os portistas. Contudo, Sérgio Oliveira escorregou na conversão e, embora tenha acertado na baliza, deu dois toques na bola, o que valeu a invalidação do golo depois do recurso ao videoárbitro.

Com este triunfo, o FC Porto recupera a liderança da I Liga, perdida à condição durante duas horas devido à vitória do Benfica em Santa Maria da Feira (2-0).

Veja o resumo:

Onzes iniciais:

FC Porto - Casillas; Maxi, Felipe, Marcano e Dalot; Sérgio Oliveira e Herrera; Ricardo, Otávio e Brahimi; Aboubakar

Suplentes: Vaná, Hernâni, Óliver, Gonçalo Paciência, Corona, Reyes e Soares.

Boavista - Vagner; Tiago Mesquita, Rossi, Henrique e Talocha; Fábio Espinho, Idris e David Simão; Renato Santos, Yusupha e Mateus.

Suplentes: Assis, Robson, Rochinha, Kuca, Sparagna, Leonardo Ruiz e Vítor Bruno.