Herrera castigado com dois jogos de suspensão

Mexicano falha jogos com Feirense e Vitória de Guimarães, devido ao vermelho por cotovelada em jogador do Paços de Ferreira

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu aplicar dois jogos de castigo ao médio mexicano do FC Porto Hector Herrera, expulso perto do final do jogo da Taça da Liga em Paços de Ferreira, no passado dia 30, que os dragões venceram por 3-2.

O jogador portista atingiu o pacense André Leal, aos 88 minutos, com o cotovelo, e viu o vermelho direto ser-lhe mostrado pelo árbitro Bruno Esteves.

Herrera falha assim a deslocação ao campo do Feirense (16.ª jornada da I Liga), esta quarta-feira, e a receção ao Vitória de Guimarães (17.ª), no próximo domingo.