Futebolista de 21 anos vai representar a formação de Barcelos até final da temporada no Gil Vicente, por empréstimo do líder da I Liga

Após 13 anos ao serviço do FC Porto, no qual fez quase toda a sua formação, João Costa, de 21, vai agora atuar no clube de Barcelos, 17.º classificado da I Liga.

"Estou muito contente e pronto para dar tudo para que o clube tenha sucesso e que volte à I Liga", afirmou João Costa, que regressa à sua cidade natal.