Francisco J. Marques reage: "O polvo pariu um rato"

Mensagem do diretor de comunicação portista nas redes sociais, após programa do Benfica

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu no Twitter às denúncias do Benfica, na BTV, sobre a alegada existência de um "novo Apito Dourado" liderado por Pinto da Costa e Luís Gonçalves, respetivamente presidente e diretor-geral dos portistas.

"Vozes de burro não chegam a Istambul... O polvo pariu um rato e até o rato é da treta", escreveu o diretor dos azuis e brancos.