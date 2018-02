Francisco J. Marques coloca Ricardo Araújo Pereira "no âmbito dos cartilheiros"

Pub

Diretor de comunicação do FC Porto divulgou alegada conversa em que Ricardo Costa, ex-presidente da Comissão Disciplinar da Liga, pede o contacto do humorista a Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, no sentido de o aconselhar

Francisco J. Marques divulgou esta quarta-feira uma alegada conversa em que o antigo presidente da Comissão Disciplinar da Liga, Ricardo Costa, pede o contacto de Ricardo Araújo Pereira ao assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, com o intuito de aconselhar o humorista num diferendo que esta mantinha com Miguel Sousa Tavares expresso em crónicas publicadas num jornal desportivo. Ricardo Araújo Pereira, assumido benfiquista, terá aceitado que o seu contacto fosse publicado.

"Ricardo Araújo Pereira acaba por cair no âmbito dos cartilheiros. No "Governo Sombra" pode, se quiser, esclarecer se é verdade que recebeu informações de Ricardo Costa através de Paulo Gonçalves e do Benfica. Até ele se deixou envolver nesta massificação das ideias e na máquina de propaganda do Benfica", acusou o diretor de comunicação do FC Porto, que também abordou a Operação Lex: "Tentaram dizer que as buscas a Vieira não implicavam o clube. Logo de seguida, o site do Benfica publicou um comunicado em defesa de Vieira. Mas o empresário ou o presidente? A verdade é que o Benfica assumiu que o caso lhe dizia respeito."