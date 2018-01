Pub

ATUALIZADO O FC Porto venceu esta quarta-feira o Feirense, fora de casa, por 1-2, colocando-se na liderança isolada da I Liga, após o empate entre Benfica e Sporting. Aboubakar, Luís Rocha e Felipe marcaram, numa noite complicada para os portistas.

Felipe foi o principal protagonista da noite em que o FC Porto se lançou para a liderança isolada da I Liga, com um triunfo difícil em Santa Maria da Feira (1-2). O central brasileiro regressou ao onze do FC Porto, após dois jogos de ausência no campeonato (imediatamente após ter visto o cartão vermelho frente ao Mónaco, para a Liga dos Campeões), marcou o golo da vitória e... acabou expulso. Reduzida a dez, a equipa portista teve de defender o resultado nos instantes finais, mas conservou uma justa vitória - a sétima consecutiva para o campeonato.

Os dragões viveram uma noite complicada, esta quarta-feira, na visita ao Feirense, para a 16.ª jornada da I Liga . Tiveram dificuldade em criar ocasiões de perigo, viram Luís Rocha empatar o resultado logo depois de Aboubakar desfazer o nulo, e só a 15 minutos do final voltaram à vantagem. A equipa da casa, praticamente inofensiva no ataque, mostrou-se muito segura na defesa. E só uma cabeçada de Felipe, na sequência de um canto, desbloqueou o jogo.

Com o triunfo, o FC Porto isola-se no 1.º lugar da I Liga, com 42 pontos, beneficiando o empate 1-1 no dérbi entre Sporting (40) e Benfica (37). Quanto ao Feirense, mantém-se no 13.º lugar do campeonato, com 14 pontos - três acima da 'linha de água', one estão Estoril (11) e Vitória de Setúbal (10'), que se encontram na quinta-feira.

EQUIPAS:

Feirense - Caio Secco; Jean Sony, Luís Rocha, Flávio Ramos e Kakuba; Luís Aurélio, Tiago Silva (José Valencia, 86') e Babanco (Briseño, 51'); Hugo Seco (Edson Farias, 68'), João Silva e Etebo

FC Porto - José Sá; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona (Soares, 66'), Danilo, André André (Óliver Torres, 57') e Brahimi; Marega e Aboubakar (Layún, 80')

Árbitro: Fábio Veríssimo (Leiria)

GOLOS: 0-1 Aboubakar (22'), 1-1 Luis Rocha (26'), 1-2 Felipe (76')

FILME DO JOGO: