FC Porto joga agora com o Portimonense no domingo

Pub

O plantel do FC Porto, incluindo os jogadores que não estavam convocados para o jogo do Estoril, viaja hoje para o Algarve, onde permanece até ao encontro de domingo, com o Portimonense, da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

O anúncio foi feito pelo treinador portista, Sérgio Conceição, após a vitória por 3-1 no terreno do Estoril Praia, na conclusão do jogo em atraso da 18.ª ronda, do qual resultaram as lesões do defesa brasileiro Alex Telles e do médio mexicano Jesus Corona, que regressam ao Porto para serem observados.

Alex Telles sofreu uma entorse no joelho esquerdo e será reavaliado na quinta-feira, enquanto Jesus Corona tem uma pequena fratura num dedo da mão esquerda.

O FC Porto, que lidera o campeonato com 61 pontos, mais cinco do que Benfica e Sporting, e o Portimonense, décimo classificado, com 23, defrontam-se a partir das 20:15 de domingo, no Estádio Municipal de Portimão.