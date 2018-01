Pub

O FC Porto venceu o Tondela, esta sexta-feira, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga. Com o triunfo tangencial - selado por um golo de Moussa Marega -, os portistas regressam à liderança do campeonato.

Bastou uma vitória tangencial para o FC Porto regressar à liderança da I Liga - que deixara, à condição, após o jogo com o Estoril ter sido suspenso por motivos de segurança. Esta sexta-feira, os dragões ganharam ao Tondela, em casa, por 1-0, e beneficiaram do empate do Sporting (1-1 em Setúbal) para voltar ao topo do campeonato, apesar de terem menos um jogo completado do que os leões.

A partida, da 19.ª jornada da I Liga, foi decidida por um golo solitário de Moussa Marega: aos 13', o maliano aproveitou um "brinde" (leia-se "um passe falhado") do tondelense Sulley, em zona perigosa, para desfazer o nulo no marcador. Depois, Cláudio Ramos evitou que o resultado se avolumasse, perante um dragão que não cuspiu o mesmo fogo de outras exibições caseiras esta época.

A equipa beirã, bem organizada, ainda procurou o empate: conquistou vários cantos, mas pouco conseguiu incomodar José Sá. O jogo acabou com Cláudio Ramos a evitar o 2-0, desviando um remate de longe de Hernâni - já depois de Brahimi ter visto um golo anulado, após consulta do vídeo-árbitro.

Com o triunfo (como já se disse), o FC Porto assume a liderança da I Liga, com 48 (18 jogos). Seguem-se Sporting, com 47 (em 19), e Benfica, com 43 (18). O Tondela segue tranquilo, na 10.ª posição, com 22 (oito acima da "linha da água").

EQUIPAS:

FC Porto: José Sá; Ricardo; Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona (Sérgio Oliveira, 78'), Danilo e Herrera e Brahimi (Soares, 88'); Marega e Aboubakar (Hernâni, 78')

Tondela: Cláudio Ramos; David Bruno, Osório, Ricardo Costa e Joãozinho; Sulley (Tyler Boyd, 66') e Helder Tavares; Miguel Cardoso, Pedro Nuno (ícaro, 78') e Murilo (Heliardo, 88'); Tomané

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora)

GOLO: 1-0 Marega (13')

