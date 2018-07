Dragão quase na máxima força antes da visita a Alvalade

Danilo é a exceção, com o médio internacional português a recuperar de uma rotura parcial do tendão de Aquiles, o que o deixou de fora o resto da época e muito provavelmente do Mundial2018, na Rússia.

Ao contrário dos portistas, quase a 100%, o Sporting debate-se com muitas lesões, nomeadamente de Bruno César, Podence, Rafael Leão, André Pinto, e mais recentemente Piccini, Matthieu e William Carvalho.

Os 'dragões', que regressaram à liderança do campeonato ao vencerem no terreno do Benfica (1-0), têm efetuado desde o início da semana a preparação para a segunda mão das meias-finais da Taça em Troia.

Hoje, a equipa realizou o último treino, antes do técnico Sérgio Conceição falar à imprensa, em conferência agendada para as 17:30.

O FC Porto chega ao jogo de quarta-feira com o Sporting, com início marcado para as 20:30, com uma vantagem de 1-0, graças ao golo marcado pelo avançado Tiquinho Soares na primeira mão, aos 60 minutos do jogo no Estádio do Dragão.

Na outra meia-final da Taça, o Desportivo das Aves defende fora frente ao Caldas, a única equipa de um escalão secundário, o Campeonato de Portugal, uma vantagem também de 1-0, trazida do primeiro jogo, na Vila das Aves.