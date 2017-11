Sérgio Conceiçao sem 11 internacionais e com dois bês

Pub

O FC Porto prosseguiu esta sexta-feira a preparação da receção ao Portimonense, para os 16 avos de final da Taça de Portugal, sem 11 jogadores, ao serviço das seleções, e com os bês Galeno e André Pereira

De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, além da ausência dos internacionais, também Otávio (tratamento), Marega (tratamento) e Soares (tratamento e ginásio) não estiveram à disposição do treinador Sérgio Conceição.

José Sá, Ricardo e Danilo (Portugal), Diogo Dalot (Portugal sub-21), Reyes, Layún, Herrera e Corona (México), Maxi Pereira (Uruguai), Aboubakar (Camarões) e Brahimi (Argélia) são os jogadores que se encontram ao serviço das respetivas seleções.

O plantel principal dos dragões regressa ao trabalho pelas 09.00 horas de sábado, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão prevista para decorrer à porta fechada.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O FC Porto recebe o Portimonense a 17 de novembro, pelas 20.30, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para os 16 avos de final da Taça de Portugal.