Dragões prosseguem preparação para jogo com Belenenses com nove ausentes

O FC Porto treinou esta terça-feira com vista ao jogo com o Belenenses, na segunda-feira, para a I Liga, sem poder contar com nove futebolistas, entre lesionados e atletas ao serviço das seleções.

Em mais um dia de trabalho no centro de treinos do Olival, o plantel às ordens de Sérgio Conceição treinou-se com a companhia de Bruno Costa, jogador da equipa B chamado à formação principal.

De fora, ainda ao serviço das respetivas seleções, estiveram Diogo Dalot (Portugal sub-21), Maxi Pereira (Uruguai), e Diego Reyes e Jesús Corona (México), sendo que cinco atletas continuam a constar do boletim clínico dos dragões.

Se o brasileiro Alex Telles e Danilo Pereira fizeram treino condicionado, o mexicano Héctor Herrera e o argelino Yacine Brahimi, que chegaram condicionados das respetivas seleções, fizeram "gestão de esforço", com o maliano Moussa Marega ainda na fase de "tratamento e trabalho de ginásio".

Os azuis e brancos voltam aos treinos na quarta-feira, no Olival, com uma sessão dupla agendada para as 11:00 e as 17.00, com vista ao jogo da 28.ª jornada da I Liga, na segunda-feira, em casa do Belenenses.

O FC Porto lidera o campeonato com 70 pontos, mais dois que o Benfica, segundo classificado, e cinco que o Sporting, terceiro.