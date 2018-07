FC Porto no "sprint final" com o velocista Marega

FC Porto e V. Setúbal encerram nesta noite (20.00, Sport TV 1) no Dragão a 31.ª jornada da I Liga. O emblema portista entrou nesta ronda em primeiro lugar - entretanto perdido à condição -, após a vitória no clássico com o Benfica, que para muitos pode ter ditado o desfecho da luta pelo título, mas Sérgio Conceição avisa que o campeonato "ainda não acabou".

"Falta este sprint final", vincou ontem o treinador dos azuis e brancos em conferência de imprensa, perspetivando um campeonato "disputado até ao fim" e lembrando que o "importante é chegar na frente pelo menos com um ponto mais do que o segundo classificado".

Por falar em sprint final, é esperada a titularidade de Moussa Marega, jogador que nesta temporada se tem destacado pela velocidade que acrescenta aos dragões na frente de ataque e ao elevado número de golos que já apontou - 20 na I Liga e 21 em todas as competições. "O Marega é o melhor marcador da equipa no campeonato. As pessoas não estavam habituadas num clube grande a ver o Marega ter sucesso. A mim não me surpreendeu. Quando estava no Nantes, era um dos jogadores que eu queria. Adaptou-se bem, sentiu-se bem. Está a fazer um bom campeonato, assim como toda a equipa. É bem visível que a qualidade individual subiu um patamar, mas em todos os jogadores. Digo isso com vaidade", disse Sérgio Conceição.

Para trás das costas ficou a eliminação da Taça de Portugal, que para o técnico portista "faz parte do passado". "Tivemos obviamente de analisar o que correu bem e mal. Muitas coisas correram bem. Talvez no último terço pudéssemos ter sido mais agressivos na finalização. Mas regra geral fomos melhores do que o Sporting. Nos 180 minutos fomos melhores. Agora já faz parte do passado. Mas estou muito satisfeito com os meus jogadores", disse.

Hoje, o FC Porto vai voltar a enfrentar um adversário de verde e branco, mas o Vitória de Setúbal - equipa que não vence em território portista desde maio de 1989 mas que mereceu elogios por parte do técnico dos vice-campeões nacionais. "Já no primeiro jogo com o Setúbal elogiei o trabalho do José Couceiro, dos jovens que tem à disponibilidade e continua na mesma linha. É um adversário difícil, que sabe o que quer. Com qualidade individual. O campeonato não é fácil e eles estão na luta pela permanência. Esperamos um jogo difícil, mas obviamente que temos de assumir responsabilidade de ganhar", salientou sobre um adversário que na época passada empatou no Dragão.

Couceiro quer marcar no Dragão

José Couceiro admite o claro favoritismo do FC Porto, mas prometeu que o seu V. Setúbal vai "tentar defender um bocado mais alto", porque "quem vai jogar ao Dragão a pensar baixar as linhas, jogar fechado e para o 0-0, é uma questão de tempo até perder".

"Precisamos de pontos e, com todo o respeito pelo FC Porto, é isso que vamos tentar trazer. Para termos um resultado positivo vamos ter de fazer, pelo menos, um golo. Aliás, foi isso que aconteceu no ano passado", disse o timoneiro sadino, que não vai poder contar com sete jogadores: André Pereira (cedido pelo FC Porto) e seis lesionados.