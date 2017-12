Sérgio Conceição com todos disponíveis na preparação de jogo com Mónaco

Pub

Jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

O FC Porto, um dia depois do clássico com o Benfica no Dragão (0-0), contou este sábado com todo o plantel na preparação para o jogo de quarta-feira com o Mónaco, da sexta e última jornada da Liga dos Campeões em futebol.

Os 'dragões' assinalam que o "boletim clínico não regista qualquer ocorrência", com o técnico portista, Sérgio Conceição, a não contar apenas com o lateral Diogo Dalot, que integrou os trabalhos da equipa B.

O FC Porto empatou na sexta-feira à noite com o Benfica, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, que deixou a equipa em igualdade pontual com o Sporting, que venceu o Belenenses (1-0), na liderança do campeonato.

A equipa portista, que procura o apuramento para os oitavos de final da 'Champions', volta a treinar no domingo, em sessão agendada para as 11:00, uma vez mais no Olival.

No grupo G da Liga dos Campeões, o FC Porto é segundo, com os mesmos sete pontos dos alemães do Leipzig, atrás do líder Besikas, com 11, enquanto o Mónaco é quarto e último, com dois pontos.

Na última jornada da fase de grupos, o FC Porto recebe o Mónaco, e o Leipzig o Besiktas.