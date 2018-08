Sérgio Conceição admite "verdadeira comoção" e dedica título aos pais

O treinador do FC Porto admitiu hoje "verdadeira comoção" nos instantes a seguir a confirmar o seu primeiro título de campeão, automático com o empate 0-0 entre Sporting e Benfica. Sérgio Conceição dedicou também o título aos pais, que morreram quando era jovem.

"Na minha apresentação tinha dito que no fim desta época iria agradecer a duas pessoas que iriam estar muito contentes, que são os meus pais [falecidos]. Para eles este título", disse, emocionado, em curta conversa com os jornalistas, interrompida pelo entusiasmo dos festejos.

O treinador agradeceu também à esposa e filhos que consigo "sofreram" -- "não é fácil levar um barco destes para a frente, sendo exigente comigo próprio e com os seus" -- num ano que classificou de "fabuloso".

"É uma mistura incrível de sensações. Nos dois/três primeiros minutos comovi-me verdadeiramente porque me lembrei de todo este percurso bonito e fantástico, mas difícil, com dois rivais muito fortes [Sporting e Benfica] e um terceiro, o Braga, que esteve nesta luta até perto do fim", revelou.

Em declarações ao Porto Canal, enalteceu novamente os jogadores, assumindo que não é "um treinador ou pessoa fácil", principalmente para as novas gerações que nem sempre experienciaram e partilham os mesmos valores.

"Foram os obreiros do êxito. A qualidade incrível de todo este grupo, com um espírito fantástico no balneário, com raça, vontade, querer, aliando a isso grande qualidade individual que tentamos transformar em coletivo muito forte. Aos jogadores muito obrigado por me aturarem este ano", disse.

Sobre a equipa técnica -- "com um simples olhar já nos conhecemos" -- disse que "procura a perfeição" embora admita os seus "erros".

"Uma equipa jovem, mas com qualidade. Comete os seus eros, claramente, mas sempre à procura da perfeição, que muitas vezes não é fácil. Essa procura de sermos melhores amanhã do que fomos hoje é fundamental na vida e a nossa equipa técnica assim", contou.

Vítor Bruno, Siramana Dembélé, Diamantino Figueiredo e Eduardo Oliveira completam o seu nucelo de trabalho diário.

Sérgio Conceição falou do orgulho em representar "um clube diferenciado, que representa a região ao mais alto nível, com a mesma paixão" que o próprio emprega na vida e no seu dia a dia.

"Quero agradecer a todos os adeptos e pessoas que estiveram connosco a apoiar-nos incondicionalmente. Sentimos uma sintonia e simbiose muito grande entre adeptos e equipa. Os sócios e simpatizantes que se envolveram connosco", acrescentou.

O treinador lembrou, porém que "isto ainda não acabou", realçando a grande vontade de conquistar os seis pontos ainda em disputa, domingo em casa com o Feirense e na última jornada em casa do Vitória de Guimarães.