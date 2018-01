Estádio do Dragão pode receber a Supertaça Europeia de 2020

Pub

A casa do FC Porto, na cidade invicta, é um dos nove candidatos a receber a Supertaça Europeia de 2020, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Concluído o processo de candidaturas, aberto em 8 de dezembro de 2017, são nove as federações elegíveis para receber a Supertaça Europeia de 2020, numa decisão que será anunciada em maio.

O Estádio do Dragão concorre com a Arena de Tirana (Albânia), Estádio do Dínamo (Bielorrússia), Olímpico de Helsínquia (Finlândia), Estádio do Nice (França), Estádio Sami Ofer (Israel), Estádio Almaty (Cazaquistão), Estádio Zimbru (Moldávia) e Estádio Windsor Park (Irlanda do Norte).

As federações que foram aceites pela UEFA devem agora apresentar um caderno de encargos pormenorizado do evento até 29 de março, após o que a proposta vencedora para receber a Supertaça 2020 será revelada em maio.

Recorde-se que, dos recintos construídos para o Euro 2004, o Estádio José Alvalade já recebeu a final da Taça UEFA em 2005 e o Estádio da Luz o jogo decisivo da Liga dos Campeões em 2014.