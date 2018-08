"Em Portugal trataram-me muito bem desde que cheguei"

#tertuliaconiker. Durante cerca de uma hora esta foi a hashtag usada pelos fãs que quiserem participar numa sessão de perguntas a Iker Casillas na rede social Twitter. O guarda-redes espanhol, que recentemente renovou contrato com o FC Porto por mais uma temporada, respondeu a vários temas, voltou a frisar o seu encanto com a cidade Invicta e com o clube e aponta a mais conquistas de dragão ao peito, com prioridade para o bicampeonato.

"Claro que sim!! Temos que jogar a Supertaça de Portugal em princípios de agosto. E já disse que o FC Porto no ano que vem tem que ganhar o BICAMPEONATO. Nas duas taças caímos nas meias-finais e por penáltis. Também são um objetivo!! E temos que melhorar na Europa!!", respondeu Casillas, quando lhe perguntaram se continuava a ter "as mesmas expetativas e ganas de conseguir títulos na próxima temporada".

O guardião disseque não sabe ainda o que vai acontecer no final da próxima época, quando terminar o novo contrato com o FC Porto, mas frisou que foi muito bem recebido em Portugal: "A verdade é que não sei. Vamos desfrutar um ano mais e quando chegar o final da temporada logo se vê. O corpo e a cabeça têm de estar de mãos dadas para continuar a enfrentar desafios. O que é certo é que em Portugal me trataram muito bem desde que cheguei."

Casillas admitiu ainda que na primeira temporada no Dragão os adeptos podem não se ter sentido muito contentes com ele. "Para mim foi difícil. Tive que me adaptar à cidade, ao país, à liga portuguesa", justificou. A saída de Madrid "foi uma decisão difícil de tomar" e o guardião portista garante que "estará para sempre agradecido pelo carinho" com que foi tratado "no Porto e em Portugal".

De resto, Iker coloca "Espanha, Alemanha, França e Brasil" como seleções "claras favoritas" no Mundial da Rússia que se aproxima e aconselha atenção à Bélgica como potencial surpresa, não fazendo qualquer referência à seleção portuguesa, adversária de Espanha no grupo B. E revelou que vai ser comentador da televisão Azteca durante o campeonato do mundo.