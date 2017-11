É preciso destruir a nova muralha de Constantinopla

Pub

Só uma equipa venceu no novo estádio do Besiktas. Um triunfo e um desaire do RB Leipzig garante os oitavos-de-final

O FC Porto pode garantir já esta noite o apuramento para os oitavos -de-final da Liga dos Campeões. Para tal terá de vencer o Besiktas e esperar que o RB Leipzig não vá além de um empate com o Mónaco. Se a perda de pontos dos alemães no Principado até não será nada de escandaloso, mais complicada parece a missão dos azuis e brancos. Isto olhando ao histórico recente do Besiktas Park. Inaugurado em abril de 2016, só um clube venceu no novo estádio do adversário portista, concretamente o Fenerbahçe, em fevereiro deste ano.

Se as Muralhas de Constantinopla protegeram o império romano naquela cidade, agora Istambul, o Besiktas Park parece abrir poucas brechas aos adversários de Pepe, Ricardo Quaresma e companhia. Em 38 partidas realizadas até ao momento, desde abril de 2016, os turcos venceram 25, empataram doze e perderam apenas um, apontando um total de 87 golos e sofrendo 34.

Em matéria de competições europeias, o Besiktas nunca foi derrotado no novo palco, sendo que o FC Porto poderá assim entrar para a história deste estádio de cinco estrelas, se conseguir três pontos que poderão ser fundamentais para o apuramento para os oitavos-de-final da liga milionária.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Todas estas contas também foram feitas por Sérgio Conceição, mas o treinador dos azuis e brancos só pensa num resultado: a vitória. "O resultado que nos poderá dar possibilidade de seguirmos em frente, dependendo do outro jogo, é a vitória. Por isso temos de ir à procura dela, sabendo de antemão que o adversário ainda não perdeu na fase de grupos e que talvez seja o melhor Besiktas dos últimos anos. É uma equipa experiente, o que é sempre importante nesta prova, aliada a muita qualidade individual e coletiva. Sabemos dessas dificuldade e o que é jogar com esta equipa, no seu estádio. Não sou grande amante de estatística, mas creio que em 38 jogos aqui só perderam um, o que demonstra a força e a envolvência dos adeptos com a sua equipa", salientou o treinador dos azuis e brancos, admitindo que tem a receita para conseguir levar os três pontos para a Invicta.

"Essencialmente temos de ser fortes na defesa, acredito que a base do sucesso passa por aí. Temos de saber das qualidades e capacidades do nosso adversário e os exatos momentos em que nos pode causar dificuldades, daí dizer que a defesa será um ponto estratégico", afirmou o técnico português, que não descura, obviamente, o ataque.

"Temos algumas limitações no setor de ataque, mas queremos atacar e fazê-lo com perigo. Os golos que marcamos e os que não sofremos têm a ver com uma dinâmica da equipa", salientou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

"Ambiente quente" não assusta

Falar de futebol na Turquia é falar de futebol em ambientes escaldantes. Esta noite, no Besiktas Park, o FC Porto vai assim encontrar isso mesmo, um recinto a gritar pelos seus do primeiro ao último minuto, mas isso não assusta Sérgio Conceição. Aliás, o técnico diz mesmo que prefere ambientes deste género.

"Pessoalmente gosto de ambientes quentes, é aqui que vemos a paixão dos adeptos. Aliás, também estamos habituados a isso, não quinzenalmente mas quase, porque o nosso ambiente no Dragão também limita muito os adversários. Isso faz parte da nossa profissão, temos de viver com isso no futebol dos nossos dias. Prefiro jogar num estádio cheio, nem que seja a gritar pelo adversário, do que vazio. Hoje em dia os profissionais estão habituados a estes ambientes, já não é nada de novo, embora seja sempre bonito jogar assim durante 90 minutos", referiu Sérgio Conceição, que não escondeu ainda que acredita que vai conquistar a mais desejada taça europeia de clubes na sua carreira de treinador: "É o sonho de qualquer treinador. Acredito que um dia possa ganhar a Liga dos Campeões. Aliás, é um dos meus objetivos."

O ambiente do Besiktas Park também foi motivo de conversa com o lateral direito Ricardo Pereira. Aliás, o internacional português foi confrontado com o que aconteceu com Timo Werner, jogador do RB Leipzig que pediu para sair no confronto com os turcos devido ao imenso barulho dos adeptos, mas não se revelou preocupado.

"Não acredito que tenhamos problemas de ouvidos durante o jogo. Aconteceu com o jogador do Leipzig, mas connosco isso não vai acontecer. Já estamos precavidos para o ambiente que vamos encontrar", afirmou o lateral, que só pensa na vitória.

"Queremos inverter o cenário do primeiro jogo. Sabemos que estamos numa fase crucial da fase de grupos, que o jogo é importantíssimo e queremos levar os três pontos daqui. Não vamos jogar para o empate, porque se tivermos esse pensamento, em algum momento de jogo, pode sair--nos o tiro pela culatra," concluiu o jogador.