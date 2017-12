Dragões repudiam agressão de adepto a Pizzi

Pub

Clube e azul e branco demarca-se de qualquer apoio financeiro ou judicial ao adepto

O FC Porto demarcou-se esta segunda-feira da atitude de um adepto durante o clássico, perto do final do jogo, quando esteve invadiu o terreno de jogo e agrediu o médio do Benfica Pizzi. Os dragões revelaram também que não prestou qualquer apoio financeiro ou judicial ao mesmo.

"O FC Porto não se identifica com a atitude, que repudia, do espectador que entrou em campo perto do final do jogo frente ao Benfica, numa altura em que a partida se encontrava interrompida na sequência de um comportamento antidesportivo de um dirigente benfiquista. Tendo isso em conta, o clube repudia e demarca-se de todas as iniciativas em curso que visam o apoio financeiro ou judicial a esse espectador", revelou o FC Porto em comunicado.