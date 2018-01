Dragões queixam-se de "sete erros" frente ao Feirense

Pub

Líderes do campeonato sofreram para vencer por 2-1 em Santa Maria da Feira

O FC Porto venceu quarta-feira o Feirense, por 2-1, mas revelaram-se bastante críticos para com a arbitragem de Fábio Veríssimo. Aliás, os azuis e brancos dizem mesmo que a ausência das flash- interview de Sérgio Conceição e Danilo Pereira, como a Liga obriga, se ficaram a dever ao facto de poderem vir a ser ainda mais penalizados se dissessem "o que lhes ia na alma". Além disto, o FC Porto diz ainda que identificou sete erros de arbitragem diante do Feirense.

"Foi precisamente Felipe, ao marcar o golo que imprimiu justiça ao resultado, que evitou que a noite de ontem se tornasse mais uma daquelas que têm vindo, a pouco e pouco, a destruir o futebol: as noites em que os desfechos dos jogos não são determinados pelos jogadores e pelos treinadores, mas pelos árbitros. Foram pelo menos sete os erros graves que penalizaram o FC Porto: três expulsões poupadas ao Feirense; um penálti por assinalar por falta mais do que evidente sobre Marcano; uma falta violenta sobre Soares (que lhe deixou a marca que pode ver nesta imagem) que foi transformada num amarelo por suposta simulação do avançado; um segundo amarelo mostrado a Felipe após uma falta que não o justificava, principalmente tendo em conta o critério aplicado às ações dos atletas da casa; e um livre perigoso assinalado a favor do Feirense, mesmo sobre o final do jogo, na sequência de uma alegada falta que ninguém conseguiu descortinar", lê-se no Dragões Diário, onde também se ficou a saber que o FC Porto irá fazer uma exposição da arbitragem de Fábio Veríssimo ao Conselho de Arbitragem.



"Porque o que se passou na Feira foi mau demais para ser verdade, o FC Porto já anunciou que hoje mesmo apresentará ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol uma exposição sobre a atuação da equipa liderada por Fábio Veríssimo. O documento será acompanhado de imagens que provam a dualidade de critérios que penalizou o FC Porto e que esteve na origem da ausência de declarações quer de Sérgio Conceição quer de Danilo Pereira no final desta partida: se dissessem aquilo que lhes ia na alma, as consequências disciplinares seriam muito mais duras do que a multa que será paga pelas