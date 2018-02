Dragões no restrito lote de três invictos nas ligas europeias

Porto, 03/02/2018 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Sporting Clube de Braga, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 21ª jornada da I Liga 2017/18. Diego Reyes festeja golo (Fábio Poço / Global Imagens)

Além da equipa de Sérgio Conceição, apenas Barcelona e Dínamo Zagreb continuam sem perder nos seus campeonatos. São 20 jogos imbatíveis... recorde de 55 ainda longe

A derrota do Sporting na Amoreira com o Estoril deixou o FC Porto como uma das três equipas europeias que ainda não perderam nos respetivos campeonatos - os dragões têm apenas a companhia do Barcelona e do Dínamo Zagreb.

Os croatas podem orgulhar-se de não ter qualquer derrota sofrida nesta época, ao fim de 27 jogos, dos quais se incluem quatro para a Liga Europa, enquanto o Barcelona, treinado por Ernesto Valverde, merece também um grande destaque, pois alcançou neste fim de semana, com o empate (1-1) no campo do Espanyol, um novo recorde de imbatibilidade, ao chegar pela primeira vez à 22.ª jornada sem derrotas, superando o máximo de Pep Guardiola (21) alcançado na época 2009-10.

O FC Porto de Sérgio Conceição tem, no entanto, meio jogo em atraso, precisamente frente ao Estoril, que foi interrompido ao intervalo, com os canarinhos a terem a vantagem de 1-0, realizando-se o que resta da partida no dia 21 deste mês. Antes de tentar reverter esse resultado, o dragão irá ainda jogar em Chaves e receber o Rio Ave, nos quais poderá prolongar esta série de invencibilidade.

A última derrota do FC Porto em jogos do campeonato foi na última jornada da época passada, em Moreira de Cónegos, quando perdeu com o Moreirense por 3-1. Depois disso, já nesta época, somou 16 triunfos, tendo apenas cedido quatro empates: Sporting, Desp. Aves, Benfica e Moreirense.

Apesar da boa série da equipa de Sérgio Conceição, os dragões ainda estão longe do seu recorde de 55 partidas consecutivas sem perder, máximo estabelecido por Vítor Pereira em janeiro de 2012. Uma sequência quebrada em Barcelos, com um desaire de 1-3 diante do Gil Vicente, e que havia começado após uma derrota de 3-0, em Alvalade, com o Sporting, a 28 de fevereiro de 2010, com Jesualdo Ferreira como treinador, que até final dessa época esteve nove jogos invicto, contribuindo depois André Villas--Boas, em 2010-11, com mais 30 jogos sem perder, que valeu ao FC Porto a conquista do título sem derrotas e apenas com três empates concedidos.

Estes 55 jogos sem qualquer derrota no campeonato não são, no entanto, o recorde nacional, pois quando os dragões perderam em Barcelos ficaram a uma partida de igualar a marca do Benfica entre 1976 e 1978. Esta série começou após a equipa então orientada por John Mortimore ter perdido em Setúbal (1-2), tendo terminado nas Antas, precisamente com o FC Porto, com um desaire por 1-0, em agosto de 1978, ainda com o treinador inglês no comando dos encarnados.

Vizela também sem perder

A série imbatível dos dragões estende-se a todas as provas nacionais, pois nos 28 jogos efetuados contam 22 triunfos e seis empates, incluindo-se nestes o da meia-final da Taça da Liga, em que os dragões acabaram por ser eliminados pelo Sporting, mas no desempate por penáltis. Aliás, além do FC Porto, apenas o Vizela, do Campeonato de Portugal, pode orgulhar-se de não ter perdido nenhum jogo nas provas internas - 17 vitórias e seis empates (eliminado da Taça de Portugal nos penáltis).

Foi na Liga dos Campeões que o FC Porto sofreu as duas únicas derrotas - Besiktas e RB Leipzig - da época. O Barcelona não perdeu na Champions, mas sofreu três derrotas na época na Supertaça (duas com o Real Madrid) e na Taça do Rei (Espanyol). Só o Dínamo Zagreb tem o pleno de invencibilidade, com a curiosidade de já estar fora da Liga Europa, afastado no playoff no desempate por golos sofridos em casa.