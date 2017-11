Dragões não costumam vacilar em clássicos após perda de pontos na I Liga

Pub

Portistas não perderam em qualquer uma das últimas dez ocasiões em que foram para um clássico depois de empate ou derrota no campeonato. Anteriores três confrontos com o Benfica também tinham sucedido a deslizes

Desengane-se quem pense que o FC Porto pode entrar a tremer no clássico de sexta-feira depois de ter empatado na jornada anterior no terreno do Desp. Aves. Pelo menos, a julgar pelas últimas dez ocasiões em que os portistas defrontaram Benfica ou Sporting na ronda seguinte a terem perdido pontos na I Liga (ver quadro). O saldo não contempla derrotas, e é de cinco vitórias e outros tantos empates, o que nada tem de negativo se tivermos em conta que os confrontos com os rivais primam por um grande equilíbrio.

A situação não é assim tão rara, e até se verificou nos dois duelos diante das águias na temporada passada. Após empates frente ao Vitória de Setúbal - 0-0 na primeira volta e 1-1 na segunda -, houve jogos com o rival da Luz, e ambas as partidas terminaram com um empate a uma bola. Em novembro do ano passado, Diogo Jota deu vantagem aos azuis e brancos no Dragão e Lisandro López restabeleceu a igualdade já em tempo de compensação. Na partida de Lisboa, em abril, Jonas adiantou os encarnados através de uma grande penalidade, mas Maxi Pereira deixou tudo empatado para a equipa de Nuno Espírito Santo. E na época anterior, 2015-16, os nortenhos então orientados por José Peseiro reagiram a uma derrota caseira diante do Arouca (1-2) com um triunfo (2--1) na Luz, com golos de Herrera e Aboubakar a permitirem dar a volta ao tento inaugural de Mitroglou. Três desafios que tiveram a particularidade de Rui Vitória estar no banco do Benfica.

Ou seja, defrontar o Benfica sem entrar a tremer é algo que Casillas, Maxi Pereira, Marcano, Felipe, Alex Telles, Danilo Pereira, Otávio, Óliver Torres, Corona, Miguel Layún, Herrera, André André, Soares, Brahimi, Aboubakar e Marega já provaram ser capazes. Verificando-se este cenário, cai por terra a teoria de que o FC Porto pode apresentar-se intranquilo no clássico após um resultado menos conseguido.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Liderança em risco por três vezes

Nesta série de dez clássicos sem conhecer o sabor da derrota após perda de pontos na jornada anterior, por três vezes o FC Porto teve a sua posição de líder ameaçada pelo rival - mas já não há qualquer resistente desses episódios no plantel de Sérgio Conceição. Em 2011-12, portistas e Benfica estavam iguais no topo da tabela, ao cabo de cinco jornadas, e empataram a dois golos no Dragão. Kléber e Otamendi marcaram para o FC Porto de Vítor Pereira e Cardozo e Gaitán para o Benfica de Jorge Jesus.

Cinco anos antes, os dragões de Jesualdo Ferreira entraram por duas vezes em campo na condição de líderes, diante das águias de Fernando Santos e após perderem pontos com o Sporting, mas nem por isso vacilaram. Na primeira volta, no Dragão, os rivais estavam empatados na liderança (com o Sporting) para a entrada da jornada, e os portistas ganharam por 3-2, com um golo obtido por Bruno Moraes ao minuto... 92, após Lisandro López e Quaresma terem colocado os da casa em vantagem e Katsouranis e Nuno Gomes terem restabelecido o empate. Na segunda volta, os azuis e brancos foram à Luz com um ponto de vantagem e empataram a uma bola - Pepe deu-lhes vantagem, mas um autogolo de Lucho González restabeleceu a igualdade.

Nesta sequência, apenas por uma vez um clássico já não podia alterar nada na classificação. Foi em 2013-14, quando na derradeira jornada o FC Porto de Luís Castro recebeu o Benfica de Jesus já campeão e venceu por 2-1. Um jogo atípico, até porque foi das raras vezes em que jogadores como Paulo Lopes, João Cancelo, Steven Vitória, Funes Mori e Bernardo Silva jogaram pela equipa principal das águias, naquela que foi a estreia de Lindelöf na I Liga.

Curiosamente, se alargássemos a série de clássicos do FC Porto após perda de pontos de dez para 11 anos, encontraríamos o primeiro desaire, em 2005-06. Depois de um empate no terreno do Marítimo, os portistas de Co Adriaanse foram derrotados em casa pelos benfiquistas (então campeões em título) de Ronald Koeman, por 0-2, com dois golos de Nuno Gomes.