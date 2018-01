Pub

FC Porto foi condenado a pagar 26875 euros em multas, devido a várias incidências dos jogos com Paços de Ferreira (Taça da Liga) e Feirense (I Liga).

Comportamento incorreto dos adeptos contra o Paços de Ferreira: 18935 euros. Ausência da flash interview após o jogo com o Feirense: 5378 euros. Expulsão do roupeiro na mesma partida: 1913 euros. Total, somando outros castigos: 26875 euros. Foi quanto o FC Porto foi condenado a pagar em multas, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), segundo o mapa de castigos divulgado esta sexta-feira.

O emblema azul e branco foi o mais penalizado no mapa de castigos agora revelado e referente às partidas da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga e à 16.ª jornada da I Liga. Em grande parte, por causa do comportamento dos adeptos em Paços de Ferreira - arremesso de engenhos pirotécnicos e tochas para o relvado, rebentamento de petardos, potes de fumo e very lights e repetição do cântico "SLB, SLB, SLB, filhos da p..., SLB", refere o documento, com as multas todas somadas a chegarem a 18935.

Mas também pela falta à entrevista rápida após o jogo em Santa Maria da Feira, em protesto pela arbitragem realizada por Fábio Veríssimo, foi sancionada. "O treinador e o jogador do FC Porto que deveriam comparecer na 'flash interview' não o fizeram. Questionado o diretor de imprensa do FC Porto, o mesmo informou que tinha indicações superiores para que ninguém comparecesse", lê-se no mapa de castigos, como justificação pela multa de 5378.

Somando estas infrações aos cartões vistos pelos jogadores portistas em Paços de Ferreira e em Santa Maria da Feira e à expulsão do roupeiro Fernando Brandão (1913 euros), frente ao Feirense, chega-se ao total de 26875 euros que terão de ser pagos pelos dragões. Refira-se que Fernando Brandão foi ainda suspenso por 22 dias, pelas palavras dirigidas ao árbitro Fábio Veríssimo, que o viria a expulsar - "és um filho da p... de um sportinguista doente... Vai para a p... que te pariu", descreve o relatório do juiz da partida. Felipe, expulso por acumulação de amarelos frente ao Feirense, vai também cumprir um jogo de castigo.