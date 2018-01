Dragões mostram imagens da "falta de condições de segurança"

Pub

O FC Porto mostrou esta terça-feira no seu site oficial uma fotogaleria com imagens das várias fissuras na bancada norte do Estádio Coimbra da Mota que levaram à interrupção do Estoril-FC Porto, que se começou a disputar às 21.00 de segunda-feira e foi interrompido ao intervalo, quando os estorilistas venciam por 1-0.

Os dragões descrevem as fotografias como "imagens que mostram a falta de condições de segurança no estádio do Estoril".

Segundo comunicado publicado pela ainda na segunda-feira pela Liga Portugal, a interrupção do jogo foi uma "medida articulada entre responsáveis da Liga Portugal, Câmara Municipal de Cascais, Bombeiros e sociedade desportiva anfitriã [Estoril]". "Depois de reunir com estas entidades, assim como com a equipa de arbitragem, o comandante das forças de segurança presente considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para o reinício da partida", pode ler-se no site oficial do organismo.

A Liga Portugal reúne esta terça-feira de manhã, "com caráter de urgência", com o clube visitado e "demais entidades competentes".

Recorde-se que Estoril e FC Porto ainda não chegaram a acordo quanto à data para terminar o jogo, existindo ainda a possibilidade de os canarinhos serem punidos com derrota, caso se conclua que o estádio não se encontrava em "condições regulamentares por facto imputável" ao emblema da linha de Cascais.

