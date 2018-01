Dragões estranham expulsões após palavras de Pinto da Costa

Pub

Presidente azul e branco tinha dito que não seriam necessários reforços se não houvessem lesões e... castigos

O FC Porto voltou esta sexta-feira a criticar as recentes arbitragens, nomeadamente a de Fábio Veríssimo, diante do Feirense, na última quarta-feira. Através da publicação Dragões Diário, o clube líder do campeonato comparou até as recentes expulsões com as últimas palavras de Pinto da Costa sobre o reforço de mercado.

"Pode ser apenas uma tremenda coincidência, pode ser, mas desde que Jorge Nuno Pinto da Costa reconheceu que o FC Porto até poderia dispensar qualquer contratação no mercado de inverno se tivesse a certeza de que não haveria lesões ou castigos, três jogadores dos Dragões foram expulsos ao ritmo louco de um por jogo e em menos de duas semanas: primeiro Danilo, depois Herrera e agora Felipe. Que estranho, não é?", questionam os azuis e brancos, que também não esqueceram a arbitragem de Fábio Veríssimo.



"Pouco mais de 12 horas depois de ter conseguido a vitória que lhe devolveu a liderança isolada da Liga, ainda que distante dos números subtraídos por duas arbitragens quase tão bizarras como a de anteontem, o plantel do FC Porto regressou ao Olival ainda na digestão difícil do plano inclinado de Santa Maria da Feira, que motivou o envio de uma exposição ao Conselho de Arbitragem da FPF", lê-se.