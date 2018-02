Dragões esclarecem lesões de Alex Telles e Corona

Alex Telles no banco, já com o joelho esquerdo ligado

Brasileiro sofreu entorse no joelho e mexicano uma fratura num dedo da mão esquerda

A saída de Alex Telles, inconsolável, aos 58 minutos, foi uma das imagens fortes da segunda metade do Estoril-FC Porto que se realizou esta quarta-feira. O lateral brasileiro, que marcara o golo que deu início à reviravolta portista, colocou mal a perna esquerda na relva após o impacto de uma bola que intercetou na linha de fundo e teve de ser substituído.

No final, o FC Porto esclareceu que Alex Telles sofreu uma entorse no joelho esquerdo, estando prevista a sua reavaliação na quinta-feira.

Além de Alex Telles, também o mexicano Corona saiu com marcas no corpo: no caso, uma fratura num dedo da mão esquerda.