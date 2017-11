Pub

Na altura mais inoportuna, o FC Porto de Sérgio Conceição vacilou no topo e deixou dois pontos na Vila das Aves (1-1), em vésperas do clássico frente ao Benfica, na próxima sexta-feira, que assim parece ter ganho um picante extra - caso a equipa de Rui Vitória vença hoje o V. Setúbal, na Luz, reduz para três pontos aquilo que parecia já uma enorme distância para o líder. E o Sporting pode ficar ainda mais perto (dois pontos) se ganhar em Paços de Ferreira .

O campeonato ganha assim uma dose extra de emoção, numa fase em que o dragão parecia indomável no topo. Ontem, em Vila das Aves, o líder até pareceu entrar determinado em não deixar fugir essa almofada pontual para os rivais, com o clássico já no horizonte. Mas esse sinal, dado pelo golo madrugador, logo aos seis minutos, de Ricardo Pereira, acabou por ser uma ilusão. Após o golo, o FC Porto acabou por se deixar enredar numa das suas piores exibições da temporada. A expulsão de Corona (falha o clássico) no início da segunda metade agravou o cenário, e pouco depois o Aves castigou a inesperada intranquilidade do dragão com o golo do empate.

Sérgio Conceição, que com este deslize viu fugir também a hipótese de assinar o melhor arranque do século à 12.ª jornada - ainda assim, iguala as marcas de José Mourinho e André Villas-Boas (10v, 2e) -, acabou a partida a reclamar junto do árbitro (tal como vários elementos portistas) um penálti sobre Danilo, mesmo no fim. "O que faltou hoje [ontem]? Faltou que o árbitro marcasse penálti naquele lance", acusou de pronto na flash interview, embora reconhecendo que o FC Porto devia "ter feito mais". Mas deixou uma promessa, apontando já ao clássico: "Vamos dar uma boa resposta nesse jogo."