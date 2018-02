Pub

Espanhol voltou à baliza depois do desastre europeu que expôs José Sá, mas foi no ataque que a equipa portista se realizou ontem

O FC Porto conseguiu uma goleada (5-0), ontem, frente ao Rio Ave, no jogo que se seguia no Dragão ao desastre europeu com o Liverpool. Um golo muito cedo, no primeiro remate e ao segundo minuto, encarreirou as coisas para uma vitória fácil perante o quinto classificado da Liga que permitiu sarar da melhor forma as feridas europeias.

O público compareceu (42127, números oficiais) depois dos 0-5 de quarta-feira frente ao Liverpool; e a equipa também. Casillas saltou para titular por razões óbvias e o povo do Dragão ficou contente - e o povo dos estádios é sábio. Mas a mudança maior não foi essa, foi o vento ou coisa parecida.

Se com os ingleses o FC Porto não tinha acertado um remate na baliza (teve oportunidades de golo, mas o guarda-redes não fez nenhuma defesa), ontem acertou logo no primeiro remate, o segundo foi à barra, no terceiro tiraram a bola em cima da linha mas o segundo golo aconteceu logo a seguir. É a vida, havendo também aqui uma psicologia particular. De resto, a equipa da época passada não teria sofrido cinco golos do Liverpool, digo eu, mas também não estaria (não estava) à frente do campeonato. O difícil é sempre ter o equilíbrio certo. E a sorte, claro, que também é importante em qualquer jogo.

Entre o primeiro golo - jogada pela esquerda, Alex Telles cruza, Soares não consegue dominar mas Sérgio Oliveira vem de trás e remata a contar - e o segundo, houve até um cartão amarelo generoso a Tarantini, que impediu Soares de rematar, na meia-lua (vermelho parecia mais certo). O segundo golo foi de Soares, de cabeça, num canto de Alex Telles, e o terceiro foi de Marcelo na própria baliza (porque Marega quis cruzar, o defesa quis cortar e a bola levantou e foi entrar do outro lado da baliza). Às vezes, mesmo sem rematar, marca-se golo.

O Rio Ave procurou sempre jogar, saindo sempre em passe curto, mesmo que o FC Porto tivesse sempre a ideia da pressão alta. É bonito, mas às vezes demasiado romântico perante equipas fortes. Até porque a equipa vila-condense raramente conseguiu atacar bem e a defesa sofreu muito e em vagas consecutivas. Houve momentos um pouco constrangedores até. De qualquer maneira, no início da segunda parte o Rio Ave esteve perto do golo, em dois tiros de João Novais que Casillas teve dificuldade em defender. Mas depois voltou a não ter hipóteses, porque com a entrada de Óliver a equipa da casa voltou a ter velocidade na saída de bola.

Houve mais coisas que mudaram nos portistas ontem: em meia hora os dragões fizeram mais faltas do que nos 90 minutos frente aos ingleses (ou seja: dez, quando no jogo anterior acabaram com nove...). Mas perante Salah, Mané e companhia, na quarta-feira, às vezes nem os conseguiam agarrar, de tal maneira eles iam "de mota".

Ontem, o quarto golo nasceu de um livre quase canto - Alex Telles cruzou preciso para Marega marcar de cabeça ao primeiro poste. E o quinto festejou-se só dois minutos e tal depois de a bola entrar na baliza, porque Xistra deu fora--de-jogo, o VAR deu golo e antes provavelmente era penálti - tinha sido uma iniciativa de Hernâni, que vai ao chão, depois é um defesa que faz a bola chegar ao segundo poste, onde Tiquinho fez o seu segundo do jogo. Mas Xistra não teve uma grande noite numa partida fácil. .

O jogo deu ainda para estrear na Liga Diogo Dalot, habitual lateral--direito que entrou para o outro lado, substituindo Alex Telles que é um dos jogadores com mais utilização (Dalot tem jogado várias vezes à esquerda no FC Porto B, com certeza a estrutura prevendo que isto podia acontecer). É um dos homens com grande futuro.