A eliminatória estava perdida, mas ficou outra imagem. E a segunda parte da equipa portista teve até bons períodos

O FC Porto empatou sem golos com o Liverpool, ontem, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em Anfield Road, e está fora da prova - como estava, claro, desde o 0-5 do encontro do Dragão. Uma noite com poucas oportunidades de golo, de um lado e do outro, com pouco jogo nas áreas, mas que se conseguiu ver porque nunca caiu naquela vulgaridade aborrecida.

Sérgio Conceição tinha de gerir o plantel e geriu, até com Dalot e Bruno Costa a titulares (só Diego Reyes se manteve do onze que defrontou o Liverpool no Dragão e mesmo esse porque não vai ser titular em Paços de Ferreira no domingo, tudo o indica). Bruno Costa, diga-se, fez um jogo interessante (tem sido um dos pilares da equipa B e mereceu bem a oportunidade). Com Casillas, Maxi, Felipe, André André e Aboubakar, o técnico garantia uma certa experiência para este teste tão difícil. Jürgen Klopp também deixou de fora Salah, e não só, mas o plantel é mais rico (Joe Gomes, Matip, Can, Moreno, Lallana, que não jogaram no Dragão, são titulares ou perto disso).

Cedo se viu que era jogo para resultado curto, até porque a equipa de Klopp joga no sábado com o United em Manchester, num jogo fundamental da Premier League (na primeira mão não tinha jogos nos dez dias seguintes, o que também fez diferença para o resultado). Se se fala muito na dimensão física do FC Porto internamente, à beira da do Liverpool é brincadeira...

Vindo de um 0-5, o FC Porto tentou entrar com calma, para ganhar alguma confiança e perceber o que o Liverpool queria do jogo - também não queria grande fogo-de-artifício naquele frio do Norte de Inglaterra. Mas Mané esteve duas vezes perto do golo, sobretudo naquele tiro à base do poste (32"). A equipa portista conseguia ir trocando a bola, mas sem nunca se expor perante o melhor ataque da Champions - e não conseguia criar perigo junto à baliza de Loris Karius.

Entrou melhor o FC Porto na segunda parte e Waris teve finalmente um bom tiro (Karius para canto, o primeiro para qualquer das equipas, aos 52"), mas já depois de Milner ter estado perto do golo, sendo certo que, apesar de tudo, Casillas não tinha tido que fazer grandes defesas. Ainda antes do fim do primeiro quarto de hora saiu Firmino (entrou Ings). No FC Porto saiu André André e entrou Sérgio Oliveira e logo depois Waris (a queixar-se de qualquer coisa) cedeu a posição a Ricardo Pereira (foi para a direita do ataque, Corona passou para a esquerda).

Klopp geria também - Mo Salah substituía Mané aos 74", para justificar o banho. E no FC Porto entrou ainda Paciência para jogar os últimos dez minutos, depois de Corona ter tido uma boa oportunidade. O jogo era morno sempre, muito morno, mas de vez em quando havia assim um assomo mesmo que o Kop, a famosa bancada de Anfield, se mantivesse muito mais calada do que o habitual (já os dois mil portugueses fizeram-se ouvir muitas vezes, curiosamente).

Casillas ainda teve de fazer uma grande defesa, a uma bola que Danny Ings cabeceou entre Reyes e Dalot e o espanhol impediu com uma palmada que ela entrasse. O FC Porto foi sempre mais defensivo, mas na segunda parte atreveu-se mais, teve oportunidades de remate e teve a bola no meio-campo adversário. Acabar sem golos não é um mau resultado, nunca, em Inglaterra, mas este foi um jogo completamente atípico, em que qualquer das equipas estava mais preocupada com o que ia fazer a seguir, no respetivo campeonato. Ficou, pelo menos, uma imagem bem diferente da primeira mão.