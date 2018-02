Dragão desfalcado e de ressaca europeia tenta respeitar tradição

Pub

Equipa de Sérgio Conceição mede este domingo (18.00) forças com Rio Ave, adversário que já venceu por duas vezes nesta época (em dois jogos) e com o qual só uma vez perdeu em casa

Ferido no orgulho após ter sido goleado em casa por 0-5 pelo Liverpool na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, e desfalcado dos habituais titulares Ricardo, Danilo e Aboubakar (todos lesionados), o FC Porto de Sérgio Conceição vai procurar seguir a tradição portista de alcançar bons resultados frente ao Rio Ave. Em toda a história, os vila-condenses apenas por duas vezes triunfaram sobre os dragões, a última em 2004, em Vila do Conde - já com os portistas então orientados por José Mourinho com o título assegurado -, e a primeira em 1981, nas Antas. Agora, os azuis e brancos vão tentar dar continuidade a uma sequência de cinco vitórias sobre os rioavistas, as derradeiras duas já nesta temporada, nos Arcos para o campeonato (2-1) e no Dragão para a Taça da Liga (3-0).

"Quando preparamos um jogo não pensamos no jogo que vem a seguir. E aqui não podemos pensar no último. Temos de preparar a equipa para defrontar o Rio Ave, sem pensar em mais nada. Obviamente tenho de tirar ilações, ver o que não correu bem e melhorar esses aspetos. No dia seguinte dissecar o jogo e a partir desse momento pensar no Rio Ave, e pensar na importância dos três pontos para o nosso objetivo", afirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa realizada ontem.

O técnico portista espera "um jogo difícil, contra uma equipa que privilegia a posse e circulação de bola", desvalorizando a saída de Rúben Ribeiro do Rio Ave para o Sporting durante o mercado de inverno. "Não é por faltar um jogador que mudou algo. Temos consciência dessas dificuldades, assim como em todos os jogos da Liga. Os pontos são cada vez mais difíceis de alcançar", considerou, acerca do oponente desta tarde (18.00).

O treinador dos azuis e brancos não quis individualizar acerca de exibições menos conseguidas diante do Liverpool, nomeadamente as de José Sá e Brahimi, e reiterou que a prioridade do clube é a conquista do campeonato nacional. "Para nós há o fator acrescido de já há quatro anos não conseguirmos ganhar. O foco é total no campeonato", vincou.

Ainda assim, o timoneiro dos dragões frisou que gosta "de jogar de três em três dias". "Todos os treinadores que têm a possibilidade de estar na Liga Europa ou na Champions gostavam de estar em competição", acrescentou, justificando: "Isto é bom para o grupo, porque a utilização dos jogadores é maior, não são 13, 14, 15 jogadores, damos oportunidade a 22 ou 23, é sempre bom. Obviamente que em termos físicos torna-se mais difícil estarem tão bem como se jogassem semanalmente, mas a nível emocional passa um bocadinho essa exigência física pelo prazer de estar nestes jogos importantes."

Oportunidade para o Rio Ave

Para o treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, o jogo desta tarde é visto "como uma oportunidade, porque na liga portuguesa ainda ninguém ganhou no Dragão". "Será uma tarefa dificílima, mas vamos tentar tirar pontos ao FC Porto", aditou, revelando a receita para obter um bom resultado.

"Para jogar contra o FC Porto há que estar permanentemente equilibrado, perceber quando a bola está coberta ou descoberta, e ser reativo nas perdas. Quero que sejamos agressivos quando não tivermos a bola, que encurtemos os espaços ao FC Porto, e que tentemos igualar as mais-valias do adversário. Será um jogo disputado ao limite, com muitos duelos, e, quando se defronta equipas com as mais-valias do FC Porto, todos os detalhes podem fazer a diferença", perspetivou o técnico, privado dos lesionados Gelson Dala e Leandrinho.