Alex Telles assiste o dragão para a liderança possível

Porto, 03/02/2018 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Sporting Clube de Braga, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 21ª jornada da I Liga 2017/18. Ricardo Esgaio ; Alex Telles (Fábio Poço / Global Imagens)

FC Porto voltou a poder passar a noite no primeiro lugar, após uma vitória justa num jogo intenso e com excelente oposição do Sp. Braga. A pressão passa agora para o lado do Sporting

O FC Porto venceu ontem o Sp. Braga no Dragão, por 3-1, num jogo intenso, com golos e muitos bolas na área. A equipa portista dormiu assim no primeiro lugar da Liga, depois de um jogo difícil e em que os minhotos mostraram também por que falam na possibilidade de chegar ao título num prazo mais ou menos curto. Este ano parece difícil de conseguir, mas ainda faltam muitas jornadas.

Sérgio Conceição deu titularidade a Sérgio Oliveira e Corona, mas mantendo a ideia de meio-campo sem um 6 fixo a trinco e dois jogadores mais móveis. É uma opção muito ofensiva, sobretudo não sendo nenhum deles alguém com características mais defensivas como Danilo, porque falta por vezes essa capacidade para perceber aquilo que é decisivo para evitar o perigo adversário.

O Sp. Braga estreou o lateral-direito Diogo Figueiras, vindo da Grécia, e apresentou-se muito em 4-3-3, com Esgaio e Wilson Eduardo como extremos e Paulinho a ponta-de-lança.

O FC Porto muito no seu estilo ambicioso, ofensivo, marcou ainda no primeiro quarto de hora, numa cabeçada de Sérgio Oliveira bem colocada a centro de Alex Telles. Foi uma entrada forte dos dragões com o autor do golo e Herrera muito fortes na zona central a levar a equipa.

Mas o Sp. Braga empatou num canto em que o central Raul Silva surgiu sozinho ao primeiro poste a desviar com a canela e teve a sorte de a bola bater no outro poste e entrar. Mas já antes tinha estado perto do golo, por Paulinho, também numa bola parada, um tipo de lances que marcou muito o jogo. Antes do intervalo os dragões voltaram a adiantar-se num canto ainda de Alex Telles e cabeça forte de Diego Reyes a colocar bem a bola.

Eram duas equipas diferentes, com o FC Porto a ter muito mais posse de bola e o Sp. Braga mais em contra-ataque, mas também a mostrar qualidade nos seus movimentos. A equipa de Abel tentou jogar mais adiantado, em pressão mais alta na segunda parte, e esteve muito perto do empate aos 61", mas Sá fez uma enorme defesa com a mão depois do cabeceamento de Paulinho. Claro que os portistas também tiveram boas ocasiões de golo, como uma de Marega isolado.

Nesse duelo de boas equipas, o FC Porto foi mais forte durante mais tempo. E chegou ao 3-1 num contra-ataque em que Brahimi chegou a não ter o que fazer à bola, mas fez um compasso de espera e atrasou para o inevitável Telles cruzar com precisão para Aboubakar cabecear de forma vitoriosa.

O Sp. Braga teve mais posse de bola na segunda parte, o guarda--redes do FC Porto teve de fazer mais e melhores defesas até porque os portistas acertaram pouco na baliza nas oportunidades. O desgaste do meio-campo do FC Porto, obrigado a subir e descer muitas vezes e em velocidade, até porque a equipa tem dificuldades em fazer pausas ou em jogar a ritmo controlador, começou a notar-se a certa altura, mas a equipa é muito solidária e ultrapassou esses momentos - e o terceiro golo deu logo ares de jogo resolvido.

O jogo teve muita tensão, com muito árbitro e muitos protestos, e uma expulsão bem cedo do treinador adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, o filho de Vítor Manuel. Em Alvalade, o presidente do Sp. Braga queixara-se de ser sempre Carlos Xistra o árbitro com os grandes. Desta vez foi Hugo Miguel, que na época passada apitou este mesmo jogo em Braga, onde marcou mais de 50 faltas. Ontem, aos 41", deu um amarelo a Paulinho, sem qualquer dúvida, mas depois permitiu que o jogador, no protesto, lhe encostasse o dedo à cara.

Não se viram imagens claras, mas fica também a dúvida sobre um lance de penálti na área do Sp. Braga, quando o camaronês Aboubakar é estorvado por Ricardo Horta com a anca quando vai a cabecear.